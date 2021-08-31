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Известия.ru

РКК «Энергия» завершила расследование нештатных ситуаций на модуле «Наука»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» завершила расследование причин отказов, произошедших во время полета модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в понедельник, 30 августа, генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

«Комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» закончила свое расследование, материалы переданы комиссии «Роскосмоса». После завершения работы этой комиссии определенная информация может быть предана огласке», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Соловьев также рассказал, что самопроизвольное включение двигателей модуля «Наука» и вызванное этим вращение станции не стало критичным для систем американского сегмента.

«Через час после случившегося я разговаривал со своим коллегой Джоэлом Монталбано — руководителем программы МКС в NASA, которого знаю с 1993 года. Спрашивал его насчет солнечных батарей. Он меня успокоил, что воздействие было в два раза меньше, чем предельное. Он сам и его команда управления полета полагают, что ничего ужасного не произошло. Ну развернулось, ну и что?» — отметил генконструктор.

По его словам, никаких претензий у NASA к российской стороне не было.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. Российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля. Вскоре космонавтам удалось их отключить.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».


Глава NASA Билл Нельсон 3 августа в ходе конференции, посвященной эксплуатации МКС, рассказал, что присоединение к станции российского модуля «Наука» будет способствовать развитию сотрудничества РФ и США. По его словам, «Наука» и европейский робот-манипулятор помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и для продвижения в космос и на Марс.

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