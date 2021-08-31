Снова взрывы. По аэропорту Кабула выпустили пять ракет

Байден призвал военных удвоить усилия после ракетного обстрела аэропорта в Кабуле

По международному аэропорту Кабула выпустили пять ракет, но они были перехвачены американской системой противоракетной обороны, сообщил представитель США. По словам очевидцев, снаряды упали в район Салим Карван, после взрывов последовала стрельба, но непонятно, кто именно стрелял. Президент США Джо Байден осведомлен о случившемся и подтвердил свое распоряжение о том, чтобы командующие удвоили усилия и сделали все необходимое для защиты американских войск на земле.

Как минимум пять ракет были выпущены по территории международного аэропорта Кабула. Несколько из них удалось перехватить системам противовоздушной обороны США. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает Reuters.

«По международному аэропорту Кабула выпустили пять ракет, но они были перехвачены системой противоракетной обороны», - приводит агентство заявление официального представителя Соединенных Штатов. По его словам, данных о потерях среди американских военнослужащих пока нет. Однако он отметил, что эти сведения предварительные и все может измениться.

Как рассказали агентству Associated Press очевидцы, ракеты ударили по району рядом с аэропортом. Снаряды упали в район Салим Карван, после взрывов последовала стрельба, но непонятно, кто именно стрелял. Один из свидетелей сообщил, что сначала услышал звук трех взрывов и затем увидел вспышку в небе. После взрывов люди начали убегать, добавил он.

Как сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в "Талибане (организация запрещена в России)", одна из пяти ракет все же попала на территорию аэропорта.

Президент США Джо Байден осведомлен о ракетном обстреле аэропорта им. Хамида Карзая в Кабуле, проинформировали в Белом доме. Соответствующую информацию главе государства предоставили советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата Белого дома Рон Клайн.

«Президенту сообщили о том, что операции в аэропорту продолжаются непрерывно, он подтвердил свое распоряжение о том, чтобы командующие удвоили усилия и сделали в приоритетном порядке все необходимое для защиты наших войск на земле», - отмечается в сообщении. Ранее стало известно, что Байден отправился на базу ВВС США в Дувре, чтобы принять тела 13 американских военнослужащих, погибших в результате серии терактов в аэропорту Кабула.

Ответ на теракты

Накануне, 29 августа, вооруженные силы США нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой. Сообщалось, что с его помощью боевики группировки "Исламское государство в Хорасане" планировали осуществить теракт.

В результате атаки американских военных были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По данным телекомпании CNN, жертвами удара стали девять человек, в том числе - шестеро детей. Все они были членами одной семьи, самым младшим погибшим было по два года.

"Мы ведем расследование. Мы крайне опечалены из-за любых возможных жертв среди невинных людей", - цитирует телеканал представителя Центрального командования США капитана Билла Урбана.

"Талибан" осудил удар США. По мнению представителя движения, США должны были сообщить властям страны о наличии угрозы, а не проводить "произвольные" атаки.

Напомним, 26 августа рядом с аэропортом Кабула произошли несколько взрывов, также была слышна стрельба. Погибли не менее 170 человек, в том числе 13 военнослужащих США.

Атака произошла, когда американцы работали над эвакуацией своих граждан и союзников из Афганистана после захвата страны радикалами движения «Талибан». Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа ответственным за гибель военнослужащих.

«А тем, кто организовал эту атаку - мы не простим, мы не забудем. Мы вас поймаем и заставим заплатить сполна», - заявил президент США.

Он сообщил, что приказал военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ (организация запрещена в России) после терактов в Кабуле, отметив, что США отреагируют «с силой и с точностью именно в то время и в том месте, которое мы сами выберем». «У нас есть некоторые основания полагать - не утверждаю, что мы абсолютно уверены - что мы знаем, кто именно эти люди», - указал американский лидер.

Заверения талибов

На этом фоне около 100 государств получили заверения от талибов на свободу выезда иностранцев и ряда афганцев.

В совместном заявлении группы международных партнеров сообщается о заверениях движения "Талибан", что иностранцы и афганцы, имеющие разрешения соответствующих стран, смогут свободно выезжать из Афганистана.

"Мы получили заверения от "Талибана" в том, что всем иностранным гражданам и любому афганскому гражданину, имеющему разрешение на поездку от наших стран, будут позволены безопасное и упорядоченное перемещение к пунктам отправления и выезд за пределы страны", - говорится в документе, распространенном правительствами этих стран, а также высоким представителем ЕС по иностранным делам и генеральным секретарем НАТО.

"Мы все стремимся к тому, чтобы наши граждане и резиденты, сотрудники, афганцы, которые работали с нами, и те, кто подвержены риску, могли продолжать беспрепятственно выезжать за пределы Афганистана", - отмечается в заявлении. Сообщается также, что власти этих государств продолжат выдавать проездные документы определенным афганцам и заявляют о своих "четких ожиданиях и обязательствах со стороны талибов", что эти люди могут выезжать в соответствующие страны.

Александр Ахтырко