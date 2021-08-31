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«Игла-С» против TY-300D

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Источник изображения: warspot.ru

Российский офицер-зенитчик поразил китайскую ракету-мишень TY-300D прямым попаданием из ПЗРК «Игла-С». Как сообщает пресс-центр Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021), это произошло вчера, 29 августа, во время конкурса «Чистое небо».

Сообщается, что лейтенант Сергей Маенов единственный среди всех участников состязания поразил прямым попаданием ракету-мишень, имитировавшую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1500 м. Маенова признали самым метким стрелком в гонке «Мастерство» конкурса «Чистое небо». В этом году конкурс проходил в Китае на полигоне Корла Сухопутных войск НОАК. В нём участвовали военнослужащие из России, Беларуси, Китая, Египта, Узбекистана и Венесуэлы.

Момент выстрела и уничтожение ракеты-мишени

АрМИ-2021 проходят на территории 11 государств (России, Алжира, Армении, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии и Узбекистана). Всего в них участвуют более 5000 военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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Страны
Алжир
Армения
Белоруссия
Венесуэла
Вьетнам
Египет
Иран
Казахстан
Катар
Китай
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Сербия
Узбекистан
Продукция
Игла ЗРК
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