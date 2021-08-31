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ЦАМТО

Для ВМФ России разработан беспилотник с уникальными характеристиками по автономности

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 30 августа. Российские ученые разработали для ВМФ гидрометеорологический беспилотник, двигающийся за счет волн и практически не потребляющий энергию, возможная автономность – полгода.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщал представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга) Алексей Блинков.

Новый аппарат был представлен на форуме "Армия-2021" в кластере Военно-морского флота России.

"Надводный робот – волновой глайдер с нетрадиционной схемой движения, он работает от энергии волны. Крыльевая система планирует в толще воды и тянет за собой всю конструкцию, связанную с ней кабель-тросом. Происходит движение волны вверх-вниз, на крыльевой системе образуется тяга вперед", – сказал А.Блинков.

Он отметил, что аппарат может двигаться при любом направлении волны – косом, поперечном или продольном. На случай, если нет волнения, или оно столь незначительное, что не позволяет двигаться, на аппарате предусмотрена солнечная батарея и вспомогательные двигатели.

"Основная задача волнового глайдера – гидрометеорологическое обеспечение, то есть измерение температуры, давления, солености воды и направления ветра – важных параметров для применения оружия и действий группировок кораблей", – цитирует "РИА Новости" А.Блинкова.

Он подчеркнул, что аппарат способен работать автономно практически любое время.

"Тем не менее, этот параметр ограничен шестью месяцами, потому что при большем нахождении в море возникает проблема обрастания водорослями и образования солей на его поверхности", – отметил А.Блинков.

Представитель разработчика пояснил, что данный аппарат может заменить традиционные выбрасываемые с корабля буи.

"Наш глайдер может по установленной траектории кружить вокруг заданной точки со скоростью до двух узлов, и так в течение полугода", – отметил А.Блинков.

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Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Робот
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