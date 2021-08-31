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Ижевский комплекс «Адъютант» обретает дополнительные возможности

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УМТК Адъютант
Высокомобильный универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) «Адъютант».
Источник изображения: https://kupol.ru/

Испытания высокомобильного универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) «Адъютант» завершатся до конца 2021 года.


Об этом сообщил на встрече с иностранных журналистами в рамках форума «Армия-2021» заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн.


«В этом году завершаются испытания комплекса «Адъютант», и он уже будет готов к поставке в наши Вооружённые силы», - заявил Дзиркалн.


Следует отметить, что холдинг «Алмаз-Антей» позиционирует «Адъютант» на международном оружейном рынке как универсальное средство подготовки боевых расчётов для всех систем ПВО.


На сегодняшний день комплекс «Адъютант» обладает пятью видами мишеней, однако в самом ближайшем будущем в комплексе должны появиться малогабаритная реактивная мишень типа «самолет» и высокоскоростная мишень, что даст возможность имитировать сложные сценарии воздушных налетов противника.


Директор по ВТС и ГОЗ ИЭМЗ «Купол» Игорь Иванов рассказывает о Высокомобильном универсальном мишенно-тренировочном комплексе (УМТК) «Адъютант» на форуме Армия-2021.
Источник: https://kupol.ru/

Все мишени многоразовые – в случае промаха по ним комплекса противовоздушной обороны, мишени приземляются и снова готовы к тренировке.


Комплекс «Адъютант» создаёт в воздухе сложную мишенную обстановку для учебных стрельб боевых расчётов и настройки систем ПВО. Может быть интегрирован как с российскими, так и иностранными системами управления. Он мобилен – вся аппаратура управления и мишени на «Камазе» с прицепом.


«Камаз» с прицепом, входит в высокомобильный универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) «Адъютант» и служит для транспортировки аппаратуры управления и мишеней.
Источник: https://kupol.ru/

Универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» создан в инициативном порядке специалистами Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей») в интересах подразделений противовоздушной и противоракетной обороны, для решения комплексных задач по организации сложной мишенной обстановки в местах постоянной и временной дислокации войск.


На сегодняшний день, ижевский комплекс «Адъютант» обретает дополнительные возможности в области цифровизации и автоматизации управления. В ближайшем будущем «Адъютант» будет интегрирован в единое информационное пространство с современными средствами управления. Находясь в едином информационном пространстве и передавая информацию о находящихся в воздухе мишенях, комплекс принесет дополнительную пользу в ходе учебного боя.


Также сообщается о планах модернизации «Адъютанта», которая предполагает совмещение двух комплексов в единую систему, развитие парка летающих мишеней и улучшение их летно-технических характеристик для увеличения максимальной скорости и продолжительности полета.


В дальнейшем ижевскими оружейникам будет необходимо расширить технологии «Адъютанта» до уровня межвидового мишенного комплекса, способного решать целый спектр задач в интересах не только ВКС, но и ВМФ России.


Как сообщили в оборонном холдинге, «Адъютант» уже серьезно заинтересовал представителей военно-морского флота страны, и, возможно, в ближайшем будущем создатели «Адъютанта» продемонстрируют широкой аудитории морской вариант универсального мишенно-тренировочного комплекса.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
КАМАЗ
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Гособоронзаказ
ИТ
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