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Россия усилила Белоруссию модернизированными «Акациями»

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Источник изображения: vpk-news.ru

АО «Уралтрансмаш» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Ростех) завершило поставку в Белоруссию модернизированных самоходных гаубиц 2С3М «Акация», сообщили в пресс-службе предприятия.

«Выполнен ремонт артиллерийской части и противооткатного устройства, а также проведена модернизация двигателя и кузова самоходок», — пояснил гендиректор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров.

Он отметил, что гаубицы переданы по контракту с Министерством обороны Белоруссии.

EADaily отмечает, 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С3М «Акация» предназначена для уничтожения и подавления артиллерии, минометов, других огневых средств противника, уничтожения танков, самоходных орудий и другой бронированной техники, подавления тылов и органов управления войсками, разрушения полевых и долговременных оборонительных сооружений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
2С3 Акация
Компании
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
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