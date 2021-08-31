Россия усилила Белоруссию модернизированными «Акациями»

АО «Уралтрансмаш» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Ростех) завершило поставку в Белоруссию модернизированных самоходных гаубиц 2С3М «Акация», сообщили в пресс-службе предприятия.

«Выполнен ремонт артиллерийской части и противооткатного устройства, а также проведена модернизация двигателя и кузова самоходок», — пояснил гендиректор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров.

Он отметил, что гаубицы переданы по контракту с Министерством обороны Белоруссии.

EADaily отмечает, 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С3М «Акация» предназначена для уничтожения и подавления артиллерии, минометов, других огневых средств противника, уничтожения танков, самоходных орудий и другой бронированной техники, подавления тылов и органов управления войсками, разрушения полевых и долговременных оборонительных сооружений.