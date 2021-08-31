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ТАСС

Рогозин готовит Путину доклад о перспективах пилотируемой космонавтики в контексте РОСС

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Владимир Путин и Дмитрий Рогозин
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Гендиректор Роскосмоса ранее заявлял, что в ближайшие дни планирует встретиться с президентом РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложит президенту России Владимиру Путину о перспективах пилотируемой космонавтики в контексте создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Дмитрий Олегович Рогозин готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания Российской орбитальной служебной станции", - отметил Устименко.

Ранее Рогозин заявлял, что в ближайшие дни планирует встретиться с президентом РФ. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин посетит космодром Восточный в Амурской области по дороге из Владивостока.

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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