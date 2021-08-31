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ТАСС

В Роскосмосе заявили, что работоспособность МКС находится под контролем

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Mark Garcia/NASA

Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее отмечал, что состояние станции оставляет желать лучшего

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ситуация с безопасностью Международной космической станции (МКС) находится под контролем. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС находится под контролем", - отметил Устименко.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году.

В конце июля научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал с целью исключения рисков, обусловленных техническим состоянием российского сегмента МКС и планируемым к 2028 году завершением ее эксплуатации, принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции РОСС.

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