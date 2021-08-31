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ИноСМИ

Yahoo News Japan (Япония): Россия модернизирует свои боевые вертолеты КА52М «Аллигатор»

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Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Минской области
Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Минской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

Японские СМИ сообщают о происходящей в России глубокой модернизации боевого вертолета КА52 и превращении его в грозную модернизированную двухместную машину КА52М. Первые серийные вертолеты новой марки поступят в войска в 2022 году. Японские читатели: «Россия уверенно поддерживает военный паритет с США».

Крупнейший японский информационно-новостной портал Yahoo News Japan со ссылкой на популярный военно-технический сайт Norimono News сообщает своим читателям о том, что Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех и Министерство обороны Российской Федерации 25 августа в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" подписали контракт на поставку первых серийных модернизированных боевых вертолетов Ка-52М. Первые машины поступят в войска уже в 2022 году. Поставки модернизированных вертолетов начнутся после прохождения государственных совместных испытаний, которые стартовали в августе.

Прозванный "Аллигатором" за высокие боевые возможности и способность вести бой в любое время суток и в любых погодных условиях КА52 прошел глубокую модернизацию и стал двухместной грозной машиной КА52М. У вертолета два соосных винта, что делает ее скоростной и очень маневренной. Хвостовой винт у этой модели отсутствует.

В усовершенствованном ударном вертолете все направлено на повышение боевой эффективности. По согласованию с Минобороны России подготовка к производству серийных машин уже стартовала на предприятии "Прогресс" в Приморье.

Ка-52М получил модернизированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, оснащенный вычислительными средствами с увеличенной производительностью. С его помощью расширены возможности применения вооружения, в том числе в ночных условиях. Дальность обнаружения и распознавания целей ночью увеличилась в два раза.

На вертолете установлено и испытано перспективное ракетное вооружение. Ка-52М адаптирован к работе совместно с БПЛА - полученные от беспилотников данные будут способствовать повышению ситуационной осведомленности экипажа на поле боя и помогут качественно улучшить сбор разведданных на большем расстоянии.

Для повышения эффективности вертолета интенсивно проводятся работы по установке радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Увеличен боевой радиус вертолета. По имеющимся данным, самые первые опытные экземпляры КА52М должны были поступить в российскую армию в августе нынешнего года.

Красивые фото КА52М, в том числе, в атаке, можно посмотреть здесь.

Комментарии японских читателей

snt

Я плохо разбираюсь в военной технике, но мне кажется, что российские вооружения красивы по дизайну, как вот этот КА52М.

R T C

Нос у КА52М похож на нос утки или, в крайнем случае, чайки. Но почему его назвали "Аллигатором"? Разве в Росии водятся аллигаторы?

qlp

Советские и российские вертолеты - все красавцы!

cjm

С ВВП размером с южнокорейский Россия строит такие чудеса!

rgz

Красавец!

chudoshya

Вот хороших автомобилей Россия не производит, а военная техника у нее отличная! Может, ей подтянуть и автомобилестроение?

aut

Двухвинтовая соосная схема - это российская изюминка!

uhauha

А вот Япония не может построить вертолет с двумя винтами на одной оси!

ari

Двухместная машина - это серьезно. Пилот управляет вертолетом, а штурман-наводчик наводит ракеты. Какой у КА52М мощный нос! Видимо, там спрятан мощный радар, который позволяет точно направлять ракеты на цель.

ryo

Удивительно, что при общей невысокой технологической базе в промышленности, Россия достигла таких высот в военном производстве. Здесь она вполне способна тягаться с Америкой, а то и превосходить ее. Наверняка, российский ВПК припас еще немало "сюрпризов" для американцев!

Lillywhite

Двухместный ударный вертолет КА52М - очень опасное оружие. Хотя бы потому, что его предшественник КА50 был одноместным. Теперь вдобавок к пилоту появился еще и наводчик-оператор. Это делает боевую мощь машины вдвое более высокой.

*****

Для Японии как островного государства такие скоростные ударные вертолеты очень опасны. А у нас им противопоставить нечего. Есть американские АН1S, но их мало, а исправных и подавно меньше. Купила Япония 3 штуки Global Hawk, ну и что с того? Они не справятся с "Аллигаторами".

nis

Очень опасна способность "Аллигатора" взаимодействовать с БПЛА. Полученные от беспилотников данные будут способствовать повышению ситуационной осведомленности экипажа на поле боя и помогут качественно улучшить сбор разведданных на большем расстоянии. Это повысит боевые возможности машины.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Россия
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Южная Корея
Япония
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Ка-52
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Вертолеты России
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
АФАР
БПЛА
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