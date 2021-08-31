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ТАСС

Эксперт: введение тактической стрельбы в ВС РФ позволит конкурировать с лучшими командами

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Источник изображения: © Елена Афонина/ТАСС

Тренер российской команды на конкурсе "Страж порядка" майор Виталий Рубель сообщил, что на играх в Сербии используется иностранное оружие

КРАЛЕВО /Сербия/, 30 августа. /ТАСС/. Дисциплина армейской тактической стрельбы, введенная недавно в боевую подготовку российской армии, позволит военным полицейским конкурировать с лучшими иностранными командами на Армейских международных играх. Об этом ТАСС сообщил тренер российской команды на конкурсе "Страж порядка" майор Виталий Рубель.

"Нам сильно помогли тренировки по армейской тактической стрельбе, которые мы дома выполняли. <...> Они позволят на равных конкурировать с лучшими командами", - заявил он.

По словам тренера, во время занятий в России команда тренировалась с новыми отечественными пистолетами Ярыгина калибра 9х19, применяемого в иностранных пистолетах, а также специально разыскали старые автоматы АКМ калибра 7,62 мм, которые очень похожи на сербские "Заставы".

"На играх в Сербии мы используем иностранное оружие. В качестве автомата нам пришлось освоить их калибр 7,62-миллиметровые автоматы "Застава" М-70", - отметил тренер.

Как заявил Рубель, также российским военным полицейским пришлось буквально за несколько дней освоить пистолеты "Глок-17" калибра 9х19 мм, с чем они успешно справились благодаря подготовке во время занятий по армейской тактической стрельбе дома.

"Больше всего мы беспокоились не за иностранное оружие, а за подготовку к конкурсам на автотехнике, думали что тут придется ездить на "Лендроверах" и были очень сильно в хорошем смысле удивлены, когда увидели, что сербская военная полиция для своих нужд закупила УАЗ "Патриот". Нам не пришлось привыкать к другим машинам", - подчеркнул офицер российской армии.

Конкурс "Страж порядка"

Международный этап конкурса "Страж порядка" Армейских игр проходит на территории Сербии впервые. Кроме российской команды, в состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра. Накануне международный этап конкурса открыла заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о развитии военно-прикладных видов спорта по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу в декабре 2019 года в России создана Федерация армейской тактической стрельбы (ФАТС). Во время занятия огонь ведется из разных положений по мишеням на различных дальностях, при этом стрелки постоянно перемещаются, меняя позиции. Главным оценочным критерием в упражнении по армейской тактической стрельбе является затраченное время и точность поражения мишеней. Для основы в военную дисциплину было взято все лучшее из практической стрельбы.

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