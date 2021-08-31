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Для ВМФ России разработан подводный беспилотник АНПА-М

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 30 августа. Для ВМФ России разработан подводный беспилотник АНПА-М, который заинтересовал командование флота и был представлен министру обороны генералу армии Сергею Шойгу.

Об этом, как передает "РИА Новости, сообщил представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга) Алексей Блинков.

"Основные его задачи – это гидрология, рельеф дна, измерение толщины льда, солености, температуры, давления воды и прочих параметров, которые необходимы, в том числе, для применения оружия. Модули можно нарастить или уменьшить, добавить аккумуляторный отсек для того, чтобы увеличить автономность", – сказал А.Блинков.

Он уточнил, что именно эти технологические новинки заинтересовали главкома ВМФ, который доложил о них министру обороны РФ.

А.Блинков пояснил, что автономность аппарата составляет два часа, но с помощью дополнительных аккумуляторных отсеков ее можно увеличить. АНПА-М – беспилотник переносного класса, он весит менее 10 кг, двигается со скоростью до 2,5 узла и погружается на глубину до 50 м.

Новый аппарат может работать в группе подобных ему систем, которые базируются на морских роботизированных платформах, отмечает агентство.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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