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Технополис "ЭРА" представил на форуме "Армия-2021" разработки в области искусственного интеллекта

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 30 августа. Инновационная разработка "Программно-аппаратный комплекс обработки видовой информации средств дистанционного зондирования Земли с применением нейросетевых технологий" стал одним из уникальных экспонатов Технополиса "ЭРА" на МВТФ "Армия-2021".

Проект состоит из двух частей – программной и аппаратной. Отличительной чертой программной части является используемый фирменный набор программных подсистем и компонентов разработки нейронных сетей "Атлантик".

Аппаратный модуль – ничто иное, как тензорный микропроцессор "ИВА ТПУ" для работы с нейронными сетями. Современная отечественная разработка увеличивает объем обрабатываемой информации и снижает потребляемую мощность на 30%, это важно для перспективных мобильных комплексов.

Тензорный микропроцессор позволяет внедрять технологии искусственного интеллекта в существующее и разрабатываемое перспективное вооружение: беспилотные летательные аппараты, робототехнические комплексы, а также в системы поддержки принятия решения.

"ИВА ТПУ" может применяться в составе различных комплексов,

где требуется мгновенное распознавание, классификация объектов и оперативное принятие решений, например, в пунктах управления обороной ВС РФ.

Перспективный проект является результатом совместной работы научно-технического центра "ХайТэк" и Технополиса "ЭРА", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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