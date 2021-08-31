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ЦАМТО

На форуме "Армия-2021" был представлен БЛА, подзаряжаемый от воздушных линий электропередач

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Энергетические объекты в пригороде Дамаска
Энергетические объекты в пригороде Дамаска.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 30 августа. Беспилотный летательный аппарат, подзаряжаемый от воздушных линий электропередач был представлен на МВТФ "Армия-2021" Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем именем маршала инженерных войск Алексея Прошлякова (ТВВИКУ).

Главным предназначением данной разработки является увеличение дальности ведения инженерной разведки с возможностью подзарядки аккумулятора от проводов воздушных линий (ВЛ) электропередач при оборудовании БЛА устройством отбора мощности и токовыми клещами. При минимальном заряде аккумулятора, коптер, с помощью специально разработанного устройства отбора мощности, крепится к ВЛ электропередач и подзаряжается до полного заряда батареи. Таким образом, беспилотному летательному аппарату не требуется возвращение к оператору, без прерывания инженерной разведки.

Также на площадках военно-технического форума ТВВИКУ представило различные разработки, модернизации и рационализаторские предложения. Среди них: колесная землеройная машина, минный контейнер револьверного типа и модульное индивидуальное зарядное устройство для современного снаряжения военнослужащего инженерных войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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