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Известия.ru

В «Роскосмосе» заявили об отсутствии угроз безопасности МКС до 2025 года

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Ситуация с безопасностью и работоспособностью Международной космической станции (МКС) на период до 2025 года находится под контролем. Об этом 30 августа заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

«Согласен с Владимиром Алексеевичем Соловьевым (руководителем российского сегмента МКС — Ред.) в том, что на период по 2025 год, особенно после успешного запуска и стыковки с МКС российского модуля «Наука», ситуация с безопасностью и работоспособностью станции находится под контролем»,— сказал он «РИА Новости».

При этом Устименко отметил, что состояние российского и американского сегментов МКС постоянно анализируется специалистами.

Ранее в этот день сообщалось, что космонавты нашли новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле «Заря» МКС в ходе обследования российского сегмента станции. Владимир Соловьев выразил опасение, что трещины в «Заре» могут постепенно расползтись, так как до этого были обнаружены сквозные трещины в модуле «Звезда».

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. Космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях модуля. Вскоре космонавтам удалось их отключить.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

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