Рига разыграет на своей территории гибридную войну

В Латвии стартуют учения Национальных вооружённых сил Namejs 2021, которые будут проводиться совместно со странами НАТО, сообщает местное Минобороны.

Манёвры с участием более 9 тыс. военных будут проходить по всей стране вплоть до 3 октября. Одна из официальных задач тренировок — реализация тактических операций в гибридном и обычном конфликтах.

Для отработки обоих сценариев Namejs 2021 разделили на два этапа, каждый из которых длится чуть более двух недель.

При этом, по данным Минобороны Латвии, в учениях будут задействованы союзники республики — США, Великобритания, Канада, Германия, Польша, Эстония, Литва, Испания, Италия, Дания, Чехия и другие государства.

Namejs 2021 будут проходить не только на Адажском полигоне, но и на региональных площадках — в Риге и прилегающих к ней районах, а также в Елгаве, Кулдиге, Добеле, Вентспилсе, Айзкраукле, Екабпилсе, Прейли, Даугавпилсе, Резекне и других городах.

Минобороны республики информировало, что в рамках учений военная техника и личный состав могут передвигаться в любую точку Латвии с использованием местной инфраструктуры. Уточняется, что военная техника как латвийских, так и союзных вооружённых сил будет перемещаться по латвийским дорогам и воздушному пространству.

Местных жителей просят отнестись с пониманием к возможным затруднениям при передвижении транспорта, а также не беспокоиться, если они увидят военных за пределами полигонов.