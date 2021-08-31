Войти
Военно-промышленный курьер

Рига разыграет на своей территории гибридную войну

209
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Латвии стартуют учения Национальных вооружённых сил Namejs 2021, которые будут проводиться совместно со странами НАТО, сообщает местное Минобороны.

Манёвры с участием более 9 тыс. военных будут проходить по всей стране вплоть до 3 октября. Одна из официальных задач тренировок — реализация тактических операций в гибридном и обычном конфликтах. 

Для отработки обоих сценариев Namejs 2021 разделили на два этапа, каждый из которых длится чуть более двух недель.

При этом, по данным Минобороны Латвии, в учениях будут задействованы союзники республики — США, Великобритания, Канада, Германия, Польша, Эстония, Литва, Испания, Италия, Дания, Чехия и другие государства.

Namejs 2021 будут проходить не только на Адажском полигоне, но и на региональных площадках — в Риге и прилегающих к ней районах, а также в Елгаве, Кулдиге, Добеле, Вентспилсе, Айзкраукле, Екабпилсе, Прейли, Даугавпилсе, Резекне и других городах.

Минобороны республики информировало, что в рамках учений военная техника и личный состав могут передвигаться в любую точку Латвии с использованием местной инфраструктуры. Уточняется, что военная техника как латвийских, так и союзных вооружённых сил будет перемещаться по латвийским дорогам и воздушному пространству.

Местных жителей просят отнестись с пониманием к возможным затруднениям при передвижении транспорта, а также не беспокоиться, если они увидят военных за пределами полигонов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Испания
Италия
Канада
Латвия
Литва
Польша
США
Чехия
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
15.06.2020
Учения НАТО на Балтике: Балтфлот поднял истребители
08.06.2020
Корабли ВМС Эстонии примут участие в учениях НАТО
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
25.11.2013
Невидимый фронт вооруженной борьбы
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 08:10
  • 13
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 31.08 04:56
  • 241
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 31.08 04:34
  • 40
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 31.08 04:33
  • 191
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 31.08 02:30
  • 1
В Казани Сергей Шойгу оценил модернизацию ракетоносца Ту-22М3
  • 31.08 00:36
  • 2
Шесть катастроф с российскими самолетами насчитали за последний месяц
  • 31.08 00:30
  • 6
Российские «Панцири» научили уничтожать американские Harpoon
  • 30.08 19:37
  • 10
Рогозин: идея Маска по перевозке людей между континентами сможет применяться для спецназа
  • 30.08 18:51
  • 61
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 30.08 18:29
  • 1
Рогозин заявил, что Роскосмос очищает отрасль от родственных кланов
  • 30.08 18:11
  • 1
Модернизированный вертолет Ми-8МТВ-5М
  • 30.08 17:58
  • 1
На основе новой российской орбитальной станции хотят создавать межпланетные модули
  • 30.08 16:21
  • 4
Рейтинг российской армии в народе за 20 лет вырос почти на треть - Шойгу
  • 30.08 15:46
  • 1
Экипаж корвета ТОФ победил в международном конкурсе морской выучки "Кубок моря - 2021"
  • 30.08 15:19
  • 2
Минобороны Китая назвало провокацией действия ВМС США в Тайваньском проливе