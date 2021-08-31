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Известия.ru

Рогозин представит Путину доклад о перспективах создания новой орбитальной станции

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин намерен представить президенту России Владимиру Путину доклад о перспективах создания новой Российской национальной орбитальной станции. Об этом сообщил в понедельник, 30 августа, руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции», — сказал Устименко в беседе с «РИА Новости».

31 июля в ходе заседания президиума Научно-технического совета (НТС) совет главных конструкторов пришел к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования Международной космической станции (МКС) дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски.

Было завершить эксплуатацию МКС к 2028 году и создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите — Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС). В компании указали, что станция должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе.

Как отмечал Рогозин, Российская национальная орбитальная станция станет прообразом модулей, которые через десятилетия отправятся к другим планетам.

Ранее он также уточнял, что создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». На доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. После добавят новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами. Это станет основой облика станции, добавлял Рогозин.

При этом наклон орбиты новой российской космической станции позволит космонавтам видеть всю Россию. У МКС он меньше 52 градусов, у будущего объекта наклон дойдет до 97 градусов.

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Страны
Россия
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Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Марс
МКС
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