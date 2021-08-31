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Французы боятся повторения Афганистана в Африке

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Источник изображения: vpk-news.ru

После провала США в Афганистане и скоропостижного вывода войск из Кабула взгляды всего мира направлены на Мали, пишет Le Figaro.

Франция объявила, что её иностранная операция в зоне Сахеля окончена. Эксперты и местные власти переживают, не случится ли там тот же сценарий, что в Афганистане, и как его избежать.

«Давайте не будем допускать в Сахеле ту же ошибку, что американцы в Афганистане», — призвал кандидат в президенты Франции Ксавье Бертран. По его мнению, Франция при поддержке других европейских стран должна продолжать исполнять взятые на себя обязательства. Иначе, предупреждает он, ситуация может взорваться, а Европу накроет огромная волна беженцев.

В зоне Сахеля орудуют террористические группировки, и для них не прошла незамеченной победа «Талибана» (запрещено в РФ) в Афганистане. Они выражали свои поздравления талибам. По словам местных экспертов, победа «Талибана», «без всякого сомнения, стала для всех исламистов вдохновляющим сигналом».

На данный момент большую часть всех операций на севере Мали выполняет французская армия. И без неё не смогут выстоять никакие местные правительственные силы. Если бы Франция прямо сегодня вывела войска, то джихадисты пришли бы к власти без каких-либо проблем.

По словам историка Мишеля Гойи, главная ошибка заключалась в том, что французы расширили свою операцию с Мали, где она была успешной и проводилась по просьбе местного президента, на более обширную территорию: Мавританию, Буркина-Фасо, Нигер и Чад. «Прежде чем вмешиваться, нужно спросить себя, достаточно ли структурно устойчиво государство, которое просит вашей помощи», — приводит автор статьи мнение историка.

После удачной операции французы остались в Мали дожидаться, пока их функционал переймут местные вооружённые силы. Но, как и в Афганистане, критика со стороны жителей всё нарастала. Местное население было недовольно столь длительным пребыванием на своей земле чужой армии без каких-то решительных результатов. Эксперты отмечают, что в подобных операциях очень важно избегать слишком долгого присутствия западных сил, которое могут расценить как оккупацию.

И замена французским солдатам всё никак не приходит. У Мали армия очень слабая, отмечает историк Мишель Гойя. Местные политики и не пытались её усилить, опасаясь государственного переворота. Плюс у них есть проблемы с координацией. До 80-х все офицеры проходили учёбу во Франции. А сегодня кто-то учится в России, кто-то в США. В итоге разница в доктринах этих стран выливается в трудности во время работы уже на родине, в Африке.

И всё же, если у США только в Афганистане был контингент из 100 тыс. человек, то у Франции порядка 5100 человек на весь Сахель. Так что даже если их всех выведут, то вернуться можно будет очень легко, благодаря базам в соседних Чаде и Габоне.

Впрочем, местные политики признают, что в их обязанности входит подъём морального духа военных, обеспечение веры солдат в сильное и единое государство. И первым делом на этом пути им нужно хотя бы платить зарплату военным и покончить с коррупцией.

А на данный момент коррупция в этих странах повсеместная. И если её не побороть, то и все остальные проблемы тоже не будут решены, ничего не изменится. Но, по прогнозам экспертов, возможно, как раз вывод иностранных войск и подтолкнёт местные власти к проведению реформ и борьбе с коррупцией, пишет RT.

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Страны
Афганистан
Буркина-Фасо
Габон
Мавритания
Мали
Нигер
Россия
США
Франция
Чад
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