Иностранные корабли спрячутся под российскими «Пальмами»

В подмосковной Кубинке завершился VII Международный военно-технический форум «Армия-2021».

«Рособоронэкспорт» заявил о подписании около 20 экспортных контрактных документов на общую сумму свыше €2 млрд.

По данным Минобороны России, на «Армии-2021» заключили более 40 госконтрактов на поставку свыше 1,3 тыс. образцов вооружения и техники стоимостью более 500 млрд рублей.

Ведомство впервые закупило серийные гиперзвуковые ракеты «Циркон» для кораблей флота и «Кинжал» для Воздушно-космических сил (ВКС). Им же пойдет партия из трех десятков новых ударных вертолетов Ка-52М. Среди наземной техники — модернизация танков Т-90 до уровня Т-90М и сверхдальнобойные самоходные артустановки «Коалиция-СВ».

В списке иностранных государств-подписантов, с которыми Россия заключила экспортные контракты на поставки вооружений и военной техники, семь стран: Китай, Индия, Мьянма, Армения, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. Как отметили источники «Известий» в Минобороны, по итогам форума началась проработка договоров с еще несколькими иностранными заказчиками на поставку вооружения и военной техники российского производства.

Впервые в истории военно-технического сотрудничества России с зарубежными партнерами на выставке согласована интеграция отечественного корабельного ракетно-артиллерийского комплекса ПВО «Пальма» в систему вооружения корабля иностранного производства.

По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, также впервые достигнуты соглашения на зарубежные поставки зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М», системы радиоэлектронной борьбы «Красуха» и мобильного комплекса радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль».