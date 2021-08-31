В Калининграде открылся военно-патриотический парк

Он создан на базе отдельного ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота.

Идея создания такого парка родилась год назад. Объединенные единой концепцией секторы включают в себя площадку для показа техники, аллею автомобилей, выставку образцов вооружения и батальонный клуб.

Вся выставленная техника долгое время находилась на складах, и силами личного состава батальона приведена в порядок. В частности, здесь можно увидеть легендарный танк Т-34, боевую машину пехоты БМП-1, плавающий танк ПТ-76. На «Аллее автомобилистов» стоят машины, которые когда-то использовались в Вооруженных Силах СССР.

В церемонии открытия военно-патриотического парка принял участие исполняющий обязанности заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Цыганков.

В планах – расширение экспозиции, увеличение площадки для новых экспонатов, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ. Новый парк ориентирован прежде всего на молодежь. Его будут посещать юнармейцы, кадеты, организованные группы учащихся и студентов.

В следующем году на Балтийском флоте планируется создать еще два подобных парка – в истребительном авиаполку в Калининграде и в дорожно-комендантском батальоне в Черняховске.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)