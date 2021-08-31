Войти
ТАСС

Эксперт: российскую орбитальную станцию окружит "эскадра" спутников

222
0
0
Владимир Соловьев
Владимир Соловьев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Как заявил генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев, на станции будет модуль с внешней площадкой

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вокруг Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет летать "облако" из спутников. Об этом в интервью ТАСС сообщил дважды Герой Советского Союза, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", член-корреспондент РАН Владимир Соловьев.

"Для РОСС может быть создана "эскадра" спутников. Мы считаем, что это будет новым в космической технике, если на дальности от станции 100-200 км будет летать некое "облако" космических аппаратов со своими собственными задачами", - сказал Соловьев.

По словам генконструктора, на РОСС будет модуль с внешней площадкой. С нее можно будет обслуживать, дозаправлять, ремонтировать космические аппараты. "Если с ним что-то произошло, нужно, чтобы к нему подлетел небольшой космический буксир, взял его и доставил на станцию", - пояснил он.

Соловьев подчеркнул, что "Энергия" готова заниматься всем проектом Российской орбитальной станции, если ей это доверят.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет (НТС) Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Похожие новости
02.07.2021
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
22.04.2021
Наблюдение и медицинские эксперименты будут главными задачами на новой орбитальной станции
22.04.2021
Рогозин надеется, что российская космическая станция полноценно заработает с 2030 года
20.04.2021
Герметиком не заделать: Россия может отказаться от МКС
29.12.2020
Решение о дальнейшей судьбе МКС примут в начале 2021 года - Борисов
05.03.2009
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РКК "ЭНЕРГИЯ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 08:10
  • 13
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 31.08 04:56
  • 241
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 31.08 04:34
  • 40
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 31.08 04:33
  • 191
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 31.08 02:30
  • 1
В Казани Сергей Шойгу оценил модернизацию ракетоносца Ту-22М3
  • 31.08 00:36
  • 2
Шесть катастроф с российскими самолетами насчитали за последний месяц
  • 31.08 00:30
  • 6
Российские «Панцири» научили уничтожать американские Harpoon
  • 30.08 19:37
  • 10
Рогозин: идея Маска по перевозке людей между континентами сможет применяться для спецназа
  • 30.08 18:51
  • 61
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 30.08 18:29
  • 1
Рогозин заявил, что Роскосмос очищает отрасль от родственных кланов
  • 30.08 18:11
  • 1
Модернизированный вертолет Ми-8МТВ-5М
  • 30.08 17:58
  • 1
На основе новой российской орбитальной станции хотят создавать межпланетные модули
  • 30.08 16:21
  • 4
Рейтинг российской армии в народе за 20 лет вырос почти на треть - Шойгу
  • 30.08 15:46
  • 1
Экипаж корвета ТОФ победил в международном конкурсе морской выучки "Кубок моря - 2021"
  • 30.08 15:19
  • 2
Минобороны Китая назвало провокацией действия ВМС США в Тайваньском проливе