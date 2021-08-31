Американские ПВО перехватили не менее пяти выпущенных по Кабулу ракет

Американские системы противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник, 30 августа, перехватили не менее пяти ракет, которые были выпущены по аэропорту Кабула. Об этом со ссылкой на чиновника США сообщило агентство Reuters.

По его информации, пока остается неясным, все ли они были сбиты американскими ПВО. По предварительным данным, жертв со стороны военных США нет, но, по словам чиновника, всё может измениться.

Накануне два взрыва прогремели возле аэропорта Кабула. Как уточнял CNN со ссылкой на представителя Пентагона, в ведомстве подтвердили, что в городе нанесли удары американские беспилотники из-за угрозы со стороны ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Уточнялось, что удар был совершен по автомобилю, представлявшему угрозу для аэропорта афганской столицы. При этом в Пентагоне заверили, что жертв среди гражданского населения в результате удара нет.

Однако агентство Asvaka сообщало, что ракета попала в жилой дом в районе Хаджа Багра, среди погибших есть дети.

28 августа посольство США в Кабуле рекомендовало американцам избегать территорий, которые прилегают к аэропорту столицы Афганистана, в связи с некой угрозой.

27 августа центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар, целью атаки были боевики ИГ.

Ударам США предшествовала серия взрывов, произошедших в Кабуле 26 августа, жертвами которых стали почти 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие, два гражданина Великобритании и ребенок подданного королевства. По данным Пентагона, к атакам могут быть причастны террористы ИГ.

Тогда американский президент Джо Байден выступил с речью, в ходе которой дал обещание «отследить» виновников нападения и «заставить заплатить» за содеянное. Кроме того, глава Белого дома заявил, что возлагает ответственность за случившееся на себя.