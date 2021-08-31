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Запад испугался деятельности российского «корабля-разведчика»

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Источник изображения: Фото: Коммерсантъ

Западные страны обеспокоены деятельностью российского океанографического судна «Янтарь», который выполняет свои задачи именно там, где на дне проходят трансатлантические подводные кабели. Есть подозрение, что русские таким образом выполняют шпионские миссии или готовятся к будущим диверсионным операциям, сообщает польское издание Defence24.

«Янтарь» проекта 22010 «Крюйс», официально классифицированное как океанографическое исследовательское судно, представляет собой настоящую загадку, так как проводит исследования в необычных для России водах, говориться в статье. Его присутствие было зарегистрировано в окрестностях Сирии, Персидского залива и у побережья США. В Восточном Средиземноморье задачей «Янтаря», скорее всего, было найти останки двух самолетов, рухнувших во время похода авианосца «Адмирал Кузнецов» в 2016 году.

Но, как отмечает издание, другими участками «исследовательского» корабля чаще всего были водоемы, по дну которых ранее были проложены подводные телекоммуникационные кабели. Западные страны это сразу насторожило, поскольку оборудование «Янтаря» ориентировано на обнаружение, локализацию и идентификацию объектов, расположенных на морском дне. «Наиболее важные задачи россияне выполняют с использованием различных типов подводных аппаратов, способных спускаться на глубину 6000 метров и проводить там различные работы. Поэтому, теоретически, судно способно проводить диверсионные операции», — говорится в статье.

Однако, в случае с этим российским кораблем прослеживается действие антироссийских санкций, благодаря которым в оснащение «Янтаря» не входят глубоководные автономные подводные аппараты. Это существенно ограничивает возможности российского подразделения, о чем свидетельствует его неудачная задача по поиску обломков аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», которая была потеряна 15 ноября 2017 года. «Но не следует забывать, что бортовые системы судно, несмотря на свою простоту, способны легко опустить "что-то" на дно и, например, проложить его рядом с подводным кабелем», — подытоживается в статье.

Ранее в США рассказали об «угрожающих НАТО российских подводных лодках, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами.


Марина Совина

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Страны
Аргентина
Польша
Россия
Сирия
США
Продукция
22010 Крюйс
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
NATO
Авианосец
ГЗЛА
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