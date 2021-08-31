Войти
ИнВоен Info

Специальный парашют для боевых пловцов России

228
0
0
Специальный парашют для боевых пловцов России
Специальный парашют для боевых пловцов России.
Источник изображения: invoen.ru

Зарубежные военные СМИ активно обсуждают итоги прошедшего в России ежегодного международного военно-технического форума «Армия-2021». В первую очередь внимание обозревателей привлекают новые образцы российских вооружений, военной и специальной техники. Так, в области парашютно-десантных систем, широко представленных Ивановским парашютным заводом «Полет» (холдинг «Технодинамика» в составе ГК «Ростех»), отмечен специальный парашют, разработанный для нужд боевых пловцов ВМФ России.

Демонстрация продукции парашютного завода «Полет» на «Армия-2021»


Согласно пресс-релизу «Ростеха», парашютная система позволяет боевым пловцам десантироваться непосредственно на водную поверхность, имея при себе всё свое снаряжение. Конструкция специального парашюта позволяет быстро и безопасно освободиться от купола после приводнения и незамедлительно приступить к выполнению под водой поставленной задачи. По словам Игоря НАСЕНКОВА, главы «Технодинамики», в настоящее время парашютная система для боевых пловцов находится на завершающей стадии опытно-конструкторских испытаний.

По данным производителя, парашютная система может применяться на высотах до 8000 м. Десантирование производится при скорости летательного аппарата в интервале 140-350 км/ч. Специальный парашют набегающего воздушного потока (типа «крыло») имеет купол площадью 37,2 кв.м, конструкция которого включает 16 камер и обеспечивает грузоподъемность до 225 кг.

Подвесная система адаптирована под прыжок в полном водолазном снаряжении. Дополнительно есть держатель универсального грузового ремня грузоподъемностью 130 кг. В итоге боевой пловец во время прыжка может нести на груди свой изолирующий дыхательный аппарат (ребризер), а также другое оборудование, включая буксирующее устройство.

В составе парашютной системы также предусмотрен стабилизирующий парашют и автомат принудительного открытия основного купола CYPRES немецкого производства.

Ниже приведена ссылка на видео производителя:

https://tvzvezda.ru/news/20218261116-SrXDU.html/player/

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Ростех
Технодинамика
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
30.08.2021
Комплекс звукотепловой разведки 1Б75 «Пенициллин» на форуме «Армия-2021»
23.08.2021
Гендиректор Сергей Чемезов: Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники
12.07.2021
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
20.04.2015
Чего ждать от военного сотрудничества со странами Южной Америки
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 08:10
  • 13
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 31.08 04:56
  • 241
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 31.08 04:34
  • 40
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 31.08 04:33
  • 191
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 31.08 02:30
  • 1
В Казани Сергей Шойгу оценил модернизацию ракетоносца Ту-22М3
  • 31.08 00:36
  • 2
Шесть катастроф с российскими самолетами насчитали за последний месяц
  • 31.08 00:30
  • 6
Российские «Панцири» научили уничтожать американские Harpoon
  • 30.08 19:37
  • 10
Рогозин: идея Маска по перевозке людей между континентами сможет применяться для спецназа
  • 30.08 18:51
  • 61
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 30.08 18:29
  • 1
Рогозин заявил, что Роскосмос очищает отрасль от родственных кланов
  • 30.08 18:11
  • 1
Модернизированный вертолет Ми-8МТВ-5М
  • 30.08 17:58
  • 1
На основе новой российской орбитальной станции хотят создавать межпланетные модули
  • 30.08 16:21
  • 4
Рейтинг российской армии в народе за 20 лет вырос почти на треть - Шойгу
  • 30.08 15:46
  • 1
Экипаж корвета ТОФ победил в международном конкурсе морской выучки "Кубок моря - 2021"
  • 30.08 15:19
  • 2
Минобороны Китая назвало провокацией действия ВМС США в Тайваньском проливе