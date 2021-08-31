Специальный парашют для боевых пловцов России.

Зарубежные военные СМИ активно обсуждают итоги прошедшего в России ежегодного международного военно-технического форума «Армия-2021». В первую очередь внимание обозревателей привлекают новые образцы российских вооружений, военной и специальной техники. Так, в области парашютно-десантных систем, широко представленных Ивановским парашютным заводом «Полет» (холдинг «Технодинамика» в составе ГК «Ростех»), отмечен специальный парашют, разработанный для нужд боевых пловцов ВМФ России.

Демонстрация продукции парашютного завода «Полет» на «Армия-2021»

Согласно пресс-релизу «Ростеха», парашютная система позволяет боевым пловцам десантироваться непосредственно на водную поверхность, имея при себе всё свое снаряжение. Конструкция специального парашюта позволяет быстро и безопасно освободиться от купола после приводнения и незамедлительно приступить к выполнению под водой поставленной задачи. По словам Игоря НАСЕНКОВА, главы «Технодинамики», в настоящее время парашютная система для боевых пловцов находится на завершающей стадии опытно-конструкторских испытаний.

По данным производителя, парашютная система может применяться на высотах до 8000 м. Десантирование производится при скорости летательного аппарата в интервале 140-350 км/ч. Специальный парашют набегающего воздушного потока (типа «крыло») имеет купол площадью 37,2 кв.м, конструкция которого включает 16 камер и обеспечивает грузоподъемность до 225 кг.

Подвесная система адаптирована под прыжок в полном водолазном снаряжении. Дополнительно есть держатель универсального грузового ремня грузоподъемностью 130 кг. В итоге боевой пловец во время прыжка может нести на груди свой изолирующий дыхательный аппарат (ребризер), а также другое оборудование, включая буксирующее устройство.

В составе парашютной системы также предусмотрен стабилизирующий парашют и автомат принудительного открытия основного купола CYPRES немецкого производства.

Ниже приведена ссылка на видео производителя:

https://tvzvezda.ru/news/20218261116-SrXDU.html/player/

По материалам ресурса soldat-und-technik.de