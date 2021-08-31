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Российская газета

Российские военные установили несколько рекордов

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие на этапе международного конкурса Отличники войсковой разведки в Новосибирской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Команда российских военнослужащих с триумфом преодолела "Тропу разведчика", самый сложный этап международного конкурса "Отличники войсковой разведки". 41 минута и 4 секунды - рекорд армейских соревнований, в которых, помимо России, в этом году участвуют команды из Китая, Индии, Беларуси, Узбекистана и Южной Осетии.

"Тропа разведчика" включает 22 элемента, все они связаны с преодолением препятствий. Это заборы разной высоты и даже фасады двухэтажных зданий, ров с водой, проволочные заграждения, участок канализации и многое другое. Самые высокие шестиметровые стены команды брали при помощи шеста, так называемой "кошки" или веревки с противовесом.

Помимо этого бойцы на ходу уничтожали условного противника бросками ножа из разных положений, оговоренных условиями этапа, имитировали подрыв железнодорожного полотна, а "зараженные" участки проходили в противогазах. Вслед за российскими военнослужащими пришли участники из Узбекистана, третий результат у команды Китая.

Российскую армию на конкурсе представляет команда из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), получившая это право по итогам прохождения сухопутной мили.

"Тропа разведчика" стала не единственным этапом, где были побиты рекорды прошлых лет. Так предшествовавший ей "Конкурс разведчиков-специалистов", в котором ведущую роль играли БМП, завершился сразу четырьмя рекордами. Два из них поставили иностранные команды. Представители Китая побили прежний рекорд по надеванию противогаза, потратив на это всего 2,2 секунды. А разведчики из Узбекистана удивили судей при выполнении норматива со сложным названием "скрытное выдвижение к объекту противника перебежками и переползанием на боку", преодолев дистанцию за 1 минуту 24 секунды.

"Тропа разведчика" включает 22 элемента, все они связаны с преодолением препятствий

Но главным героем этапа стал механик-водитель Российской армии, преодолев на БМП участок пересеченной местности за 11 минут 52 секунды. Он побил свой собственный рекорд, установленный в прошлом году, улучшив время на 27 секунд. Еще одно рекордное время российские разведчики показали при наложении кровоостанавливающего жгута и эвакуации раненого. Сейчас команда России лидирует на международном конкурсе разведчиков. Время для борьбы еще есть: соревнования на новосибирском полигоне Кольцово завершатся только 4 сентября.


Никита Зайков (Новосибирск)

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