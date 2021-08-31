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Известия.ru

Миротворцы РФ отработали действия при обнаружении беспилотника в Карабахе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Российские миротворцы провели тренировку по предотвращению возможных нарушений с использованием беспилотной авиации условного противника и обеспечения безопасности на наблюдательных постах в Лачинском коридоре Нагорного Карабаха в рамках планового занятия по боевой подготовке. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник, 30 августа.


Отмечается, что занятия проводились на шести учебных местах. В ходе мероприятий военнослужащие отработали новые тактические приемы и действия при выходе из места расположения, а также погрузке на бронетранспортер БТР-82А. Кроме того, отрабатывалось блокирование условного нарушителя и маневрирование на указанный рубеж с использованием скрытных складок рельефа местности.

Также в сообщении указывается, что особенностью учений стало выполнение задач по обнаружению беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в зоне ответственности наблюдательного поста. Информацию передавали по каналам закрытой связи на пункт управления российского миротворческого контингента.

Представитель российского миротворческого контингента Владислав Воробьев рассказал, что личный состав также отработал мероприятия по занятию огневых позиций, выдвижению на позиции под прикрытием техники. Занятие завершилось комплексной тренировкой с практическими действиями, а также отработкой задач по поддержанию боеготовности наблюдательного поста.

22 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России в обеспечении мира и стабильности в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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