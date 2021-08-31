Российские военные провели комплекс специальных учений по видам обеспечения

Нижегородская область. 30 августа. ИНТЕРФАКС - В Вооруженных Силах России завершились специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), сообщили в Минобороны РФ.

"Проведением комплекса мероприятий по развертыванию системы управления, войск радиоэлектронной борьбы, инженерных войск, войск РХБ защиты, топогеодезическому и навигационному, гидрометеорологическому обеспечению в Вооруженных Силах завершились специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил)", - говорится в сообщении.

В специальных учениях было задействовано около 6,5 тыс. военнослужащих и около 800 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Отмечается, что комплекс специальных учений проводился под общим руководством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова.

"Проведением специальных учений завершены мероприятия оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения Вооруженных Сил и стали контрольным этапом проверки их готовности к совместному стратегическому учению "Запад-2021", - сообщили в военном ведомстве.