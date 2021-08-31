Новейший броневик для спецназа К-4386 вооружили "Кордом, ПТРК и "Подносом"

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российский бронеавтомобиль К-4386 (4х4) в спецназовской версии ЗА-СпН был впервые показан на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"

Большим преимуществом этого транспортного средства является то, что оно имеет надежную защиту от огня стрелкового оружия, а также от самодельных взрывных устройств и мин различных типов.

В качестве вооружения применен 12,7-мм пулемет "Корд", а также пусковая установка противотанкового комплекса "Корнет". В задней части также перевозится 82-мм миномет "Поднос".

Снаряженная масса -12000 кг. Мощность двигателя - 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru