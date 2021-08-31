Военные Франции останутся в Ираке в случае вывода контингента США

Франция сохранит свое военное присутствие в Ираке даже в том случае, если Соединенные Штаты полностью покинут страну. Об этом в воскресенье, 29 августа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

«Мы останемся там до тех пор, пока там будут террористы, пока нас будут об этом просить иракцы», — отметил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что если власти США примут решение полностью покинуть Ирак, то Франция не будет зависеть от этого решения и «останется на стороне иракцев».

26 июля Госдеп США в совместном с иракской стороной заявлении отметил, что Вашингтон намерен прекратить участие страны в военных операциях на территории Ирака к 31 декабря 2021 года.

В тот же день американский президент Джо Байден рассказал, что дальнейшее американо-иракское сотрудничество должно затрагивать обучение и тренировку сил Багдада. Он подчеркнул, что американская сторона не намерена участвовать в военных действиях на иракской территории.