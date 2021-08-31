Присядут на дорогу: беспилотникам приготовят взлетно-посадочное шоссе

Российские БПЛА впервые тренируются на полевых аэродромах

Российская авиация впервые отрабатывает обслуживание тяжелых дронов в отсутствие аэродромной сети. В ходе стартовавших недавно масштабных учений сил ВКС самолеты и беспилотники садились на участки шоссе, где были оборудованы полевые авиабазы. Если учения пройдут успешно, БПЛА смогут оперативно перебазироваться практически в любую точку на карте. До сих пор тяжелые аппараты были прикованы к стационарным аэродромам.

С неба на трассу

На аэродромах Западного военного округа проходят масштабные учения по специальным видам обеспечения ВКС. В ходе этих маневров перебазируются крупные авиагруппировки, в том числе и на полевые аэродромы. Всего задействовано около 450 летательных аппаратов. Тренировки проводятся в преддверии крупнейших стратегических учений «Запад-2021».

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в этом году впервые в таких учениях принимают участие тяжелые беспилотники. Речь идет о дронах серии «Орион» и «Форпост». Временные пункты базирования для БПЛА оборудуются возле участков автотрасс. На время маневров эти дороги служат взлетно-посадочными полосами, на которые садятся самолеты и беспилотники. Также впервые для беспилотных летательных аппаратов в полевых условиях будут подготовлены грунтовые взлетно-посадочные полосы.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета из состава разведывательно-ударного комплекса «Орион-Э» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Рядом со временными ВВП оборудуются места для стоянки и обслуживания техники, заправочные станции и контрольно-диспетчерский пункт. Летательные аппараты обслуживаются силами мобильных технико-эксплуатационных подразделений, заправляются и получают боезапас.

— Для взлета и посадки больших беспилотников нужны такие же взлетно-посадочные полосы, что и для обычных самолетов, — пояснил «Известиям военный эксперт Владислав Шурыгин. — И таких дистанционно-управляемых машин становится всё больше. Поэтому, раз мы тренируемся выводить из-под удара и рассредоточивать пилотируемую авиацию, необходимо учиться проделывать это и с дронами.

Эксперт отметил, что просто посадить беспилотники на шоссе недостаточно. Для них там должны быть подготовлены вспомогательные машины и оборудованные места, где их можно будет заправить, довооружить и даже провести необходимое техническое обслуживание. Любые учения с пилотируемой авиацией подобное предусматривают, но обычно такие моменты остаются в тени эффектных кадров приземления авиатехники на автострады.

— Необходимо готовиться ко всему, поэтому оперативное управление создает обстановку, которая может складываться на каком-либо театре военных действий, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Соответственно, строят всю возможную инфраструктуру, а сейчас отрабатывают одно из новых направлений — использование беспилотников. Это этапы нормальной боевой учебы. Будет отрабатываться взаимодействие, варианты развития событий в процессе ведения боевых действий: как и где лучше использовать [БПЛА]. Всё это будет анализироваться для того, чтобы в дальнейшем отрабатывать эффективные действия с учетом появившегося опыта.

Разведывательный беспилотник «Форпост-Р» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Как сообщали «Известия», с прошлого года военное ведомство начало формировать специальные части для строительства аэродромной инфраструктуры в полевых условиях. Первый отдельный инженерно-аэродромный батальон появился на базе 929-го Государственного летного испытательного центра. В ходе маневров в Южном военном округе новое подразделение построило и оборудовало грунтовый аэродром. По итогам было принято решение о формировании аналогичных батальонов в воздушных армиях.

Инженерно-аэродромные части оснащены техникой, с которой они могут создать аэродром на любом ровном участке местности: увлажнить и укатать грунт для взлетно-посадочной полосы, оборудовать стоянки, развернуть резервуары для хранения топлива и технику для обслуживания самолетов и вертолетов.

Всё больше и тяжелее

Современные тяжелые беспилотники предъявляют практически такие же требования к местам базирования и условиям обслуживания, как и пилотируемая авиация. Крупнейшие из них вполне сопоставимы по массе и габаритам с боевыми самолетами. Кроме того, разработчики дронов сейчас приспосабливают их под стандартные авиационные боеприпасы.

Первым российским большим разведывательно-ударным беспилотником стал «Орион», поступивший на вооружение в прошлом году. Аппарат весом чуть более тонны может нести 120-килограммовые бомбы ОФАБ-100-120. На подходе более тяжелый «Альтиус», он весит почти семь тонн. Сейчас этот аппарат проходит испытания. Как писали «Известия», в его арсенале будут новые высокоточные планирующие бомбы семейства «Гром».

Самый тяжелый беспилотный аппарат, который в ближайшие годы поступит на вооружение, — 20-тонный С-70 «Охотник». По длине (19 м) и массе он ощутимо превосходит, к примеру, штурмовик Су-25 (длина 15,5 м, масса снаряженного 11,6 т). «Охотник» сможет применять оперативно-тактические и противокорабельные ракеты и работать в паре с истребителем Су-57.

Для тяжелых аппаратов будут действовать во многом те же правила, что и для пилотируемых самолетов. Они будут вноситься в реестр государственной авиации, получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, а операторы по статусу будут приравнены к командирам экипажей.

Макет БПЛА С-70 «Охотник» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Один из эпизодов масштабных учений авиации был разыгран на прошлой неделе в Воронежской области. Как сообщили в пресс-службе ЗВО, в нем приняли участие более 500 военнослужащих и свыше 20 единиц авиационной и специальной военной техники. По легенде авиаполк подвергся массированному ракетному обстрелу противника. Экипажи бомбардировщиков Су-34 вывели свои машины из-под удара, они сели на аэродромный участок трассы Е-38 Курск–Саратов в районе населенного пункта Листопадовка. Самолеты транспортной авиации Ан-26 и Ил-76МД доставили на полевой аэродром дополнительные боекомплекты, оборудование и специальную технику. Пока самолеты приземлялись, с воздуха их прикрывали боевые вертолеты Ми-8 и Ми-35.

Кроме того, в ходе учений отрабатывали задачи по тушению бомбардировщика на стоянке, а также по эвакуации вертолетом потерпевшего крушение пилота.

В советское время боевые самолеты регулярно отрабатывали посадку на шоссе. Для этого на крупнейших магистралях специально строили особо прочные участки, которые могли выдержать такую нагрузку. После 1991 года подобные маневры практиковать перестали и возобновили лишь в сентябре 2014-го. Тогда в ходе учений «Восток-2014» штурмовик Су-25 впервые в новейшей истории совершил посадку на трассу М-60 «Уссури» в Приморье. С тех пор такие тренировки проводятся регулярно. А в 2018 году под Хабаровском посадку на шоссе впервые совершил военно-транспортный самолет Ан-26. Для этого был использован участок трассы Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре.

Роман Крецул