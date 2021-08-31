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В Польше рассказали об «ударе» России по США

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Источник изображения: Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военно-техническое сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией может оказаться ударом для США, пишет польcкое издание Defence24.

Таким образом в публикации прокомментировали подписание Москвой и Эр-Риядом в ходе международного форума «Армия-2021» соглашения о военном сотрудничестве.

Издание отмечает, что вследствие западных санкций военно-техническое взаимодействие России и Саудовской Аравии в последние годы снизилось, однако ситуация с ограничением Белым домом поставок Вашингтоном некоторых американских боеприпасов Эр-Рияду, например, авиационных бомб, и вывод войск стран НАТО из Афганистана могут изменить текущее положение.

«С точки зрения Эр-Рияда, русские во многих отношениях более привлекательный партнер, чем американцы. Они в первую очередь заинтересованы в финансовых ресурсах и не вводят политических ограничений, связанных с нарушениями прав человека», — говорится в публикации.

Согласно изданию, «возможности российской промышленности ниже, чем у американской, что означает меньшие объемы производства». «По крайней мере, до тех пор, пока Москва не сможет расширить эту отрасль за счет саудовских денег. Технический уровень российского оборудования также может быть более серьезной проблемой», — говорится в публикации.

В августе Defence24 написало, что Военно-воздушные силы (ВВС) России продолжают оставаться вторыми по величине в мире, но с каждым годом их позиции становятся все слабее.


Иван Потапов

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Афганистан
Польша
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