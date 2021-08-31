Под тенью «Пальм»: российскую систему ПВО поставят на иностранные корабли

Какие еще новинки позволили заключить контракты на миллиарды долларов в ходе «Армии-2021»

В подмосковной Кубинке 28 августа завершился VII Международный военно-технический форум «Армия-2021». «Рособоронэкспорт» заявил о подписании около 20 экспортных контрактных документов на общую сумму свыше €2 млрд. А по словам источников «Известий» в военном ведомстве, итогом форума также стало начало проработки еще нескольких контрактов с иностранными заказчиками. Минобороны РФ приобрело продукции более чем на полтриллиона рублей. В том числе — партию ударно-разведывательных беспилотников, которые в этом году оказались в центре внимания участников форума. Кроме них повышенный интерес на выставке вызвали арктическая техника и колёсные машины. В новинках и главных контрактах форума разбирались «Известия».

Себе и на экспорт

По данным Минобороны России, на «Армии-2021» заключили более 40 госконтрактов на поставку свыше 1,3 тысячи образцов вооружения и техники стоимостью более 500 млрд рублей. Ведомство впервые закупило серийные гиперзвуковые ракеты «Циркон» для кораблей флота и «Кинжал» для ВКС. Им же пойдёт партия из трёх десятков новых ударных вертолётов Ка-52М. Среди наземной техники — модернизация танков Т-90 до уровня Т-90М и сверхдальнобойные самоходные артустановки «Коалиция-СВ».

В списке иностранных государств-подписантов, с которыми Россия заключила экспортные контракты на поставки вооружений и военной техники, семь стран: Китай, Индия, Мьянма, Армения, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. Как отметили источники «Известий» в Минобороны, по итогам форума началась проработка договоров с еще несколькими иностранными заказчиками на поставку вооружения и военной техники российского производства.

Танк Т-90МС Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впервые в истории военно-технического сотрудничества России с зарубежными партнерами на выставке согласована интеграция отечественного корабельного ракетно-артиллерийского комплекса ПВО «Пальма» в систему вооружения корабля иностранного производства. По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, также впервые достигнуты соглашения на зарубежные поставки зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М», системы радиоэлектронной борьбы «Красуха» и мобильного комплекса радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль».

Военный эксперт Виктор Мураховский обратил внимание, что форум «Армия» это не только «показ мод», куда приходят смотреть новинки. Важно, что многие из представленных образцов уже идут на вооружение и хорошо себя показывают.

— По моему опыту, который подтверждается практикой, проекты анонсируемых суперновинок иногда заходят в тупик и попадая в войска, выглядит совсем иначе, — рассказал «Известиям» Виктор Мураховский. — Поэтому я с особым интересом посмотрел серийный образец танка Т-14 «Армата», который изготавливается опытно-промышленной партией и с этого года начал поступать в войска. Изучил также образцы модернизированных Т-90М, которые уже идут батальонными комплектами на вооружение. Ознакомился с рядом других образцов серийной бронетехники, колесной и гусеничной артиллерии, инженерных машин. Удалось побеседовать с офицерами и контрактниками из войск по поводу их эксплуатации и применения вооружения. В целом сложилась достаточно реалистичная и одновременно оптимистичная картина.

В небе и под водой

Одним из главных событий выставки стал первый контракт на новые ударно-разведывательные беспилотники «Сириус» компании «Кронштадт». Минобороны заказало партию из пяти комплексов этих двухтонных машин. В составе каждого — наземная станция управления и несколько летательных аппаратов. В отличие от более лёгких собратьев, они могут нести солидное вооружение. На экспозиции рядом с ним лежали как неуправляемые бомбы весом 250 и 500 кг, так и «умная» КАБ-500С со спутниковым наведением. Все БПЛА будут оснащены аппаратурой спутниковой связи, что позволит им действовать в радиусе сотен и даже тысяч километров от базы.

КАБ-500С Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Меньший по размеру однотонный «Орион» той же компании вооружили 100-кг осколочно-фугасной бомбой и ведут испытания с дальнобойными противотанковыми ракетами «Вихрь», досягаемость которых составляет 10 км.

В вооружённом варианте впервые представили также БЛА «Форпост-Р». Эта полностью локализованная версия ранее выпускавшегося по лицензии израильского Searcher MkII тоже получила управляемые ракеты. Минобороны законтрактовало партию новых аппаратов. Закуплены также беспилотные вертолёты «Термит» и «Платформа»

Новую линейку боеприпасов, специально разработанных для оснащения средних по размеру беспилотников представила «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Они созданы в двух размерных классах – 50 и 100 кг. Среди продемонстрированных образцов — новая планирующая бомба Х-50 и пока безымянная самонаводящаяся ракета.

Представила КТРВ и подводный беспилотный «планер», способный с научной или разведывательной аппаратурой до трёх месяцев перемещаться в толще воды по заданному маршруту. Одновременно компания презентовала автономную подводную гидроакустическую станцию «Маяк-2014». Не требующие обслуживания устройства, которые устанавливаются в районе защищаемых объектов, замещают подводных пловцов за 500 м, а небольшие субмарины и беспилотные аппараты — за километр.

Арктическо-полевой тренд

Отдельная зона на выставке была выделена для арктической техники и специальной экипировки для действий в холодном климате. Для войск, развёрнутых на севере страны, уже созданы особые версии зенитных комплексов «Панцирь» и «Тор». Поступают туда и доработанные вертолёты Ми-8АМТШ-ВА.

Впервые показали на выставке проект специального корабля обеспечения и поддержки проекта 15550 «Хаски», предназначенного для работы в северных морях. Большое судно водоизмещением до 14 тыс. тонн способно перебрасывать крупные подразделения мотопехоты вместе с запасом топлива для техники, береговые ракетные комплексы, средства ПВО. Оно имеет вооружение для самообороны, две вертолётные площадки и несёт несколько беспилотников.

Первый арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гармаев

Для военных представили серию снегоходов и квадроциклов. Большое внимание на прошедшем форуме уделили военной одежде. К примеру, концерн «Калашников» презентовал комплект обмундирования для частей и подразделений специального назначения. Его элементы уже прошли испытание в условиях Арктики. В них были одеты военнослужащие ВДВ и спецназа ФСБ, которые десантировались с парашютом в районе Северного полюса.

Не менее интересная экспозиция получилась и у «Военторга». На ней была представлена широкая линейка боевой обуви для различных погодных условий, в том числе и экстремальных. Также компания, помимо традиционных изделий под брендом «Армия России», показала образцы новой полевой формы одежды.

Эра робототехники

Отдельная большая экспозиция была отдана военному технополису «Эра». Как рассказал «Известиям» начальник научно-исследовательского отдела технополиса майор Евгений Назаров, современная война немыслима без применения робототехнических комплексов (РТК). Это показывает весь опыт их использования в современных локальных конфликтах. Они не только помогают военнослужащим принимать быстрые решения в сложной оперативной обстановке, но и способны выступать в роли полноценной ударной силы, полностью заменяя человека на поле боя.

Среди показанных разработок «Эры» и научных рот — наземный носимый робототехнический комплекс «Жук». Он предназначен для обезвреживания мин-ловушек и фугасов. Использовать его можно не только во время боевых операций, но и при аварийно-спасательных или научных работах. По данным разработчиков, простой и ремонтопригодный РТК можно модифицировать под другие виды деятельности: осветительные, сбор образцов грунтов или воздуха в условиях биологического заражения или пандемии. Он способен ретранслировать сигналы или нести на себе любую другую полезную нагрузку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Среди летающих аппаратов выделялся необычной конструкцией мультикоптер «Муха», способный автономно выполнять задачи внутри зданий и двигаться в пространстве при минимальном участии оператора. Он целиком окружён ажурной защитной сферой из углепластика диаметром 70 см. Такая конструкция позволяет использовать аппарат при проведении контртеррористических операций в жилых домах, а также при исследовании любых замкнутых пространств.

Антон Лавров