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Российская газета

В Казани Шойгу оценил производство бомбардировщиков Ту-160М и боевых вертолетов

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Министр обороны России Сергей Шойгу побывал в Казани в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа. Он проверил, как выполняется гособоронзаказ авиастроительными предприятиями Татарстана и заложил строительство военного госпиталя.

Первым делом глава минобороны посетил Казанский авиационный завод (КАЗ). Здесь в 2015 году вновь начали строить легендарных "Белых лебедей" - стратегические бомбардировщики Ту-160.

"То, о чем мы говорили 5 или 6 лет назад, сделано. Это наша общая победа", - отметил Шойгу.

Во время осмотра цехов министру доложили, что КАЗ оперативно выполнил поручение президента России Владимира Путина - восстановили установки электронно-лучевой сварки. Это позволило производить сварку, отжиг основных силовых элементов конструкции, без чего невозможно было бы возродить производство ракетоносцев. И уже в декабре 2020 года новый модернизированный Ту-160М передали в цех окончательной сборки.

Сергей Шойгу поднялся в кабину обновленного самолета, где ему рассказали о боевом потенциале стратегических бомбардировщиков. По сравнению с предшественниками он существенно возрос. Кроме того, новые экономичные двигатели НК-32-02 увеличили дальность полета бомбардировщика почти на 1000 километров.

Здесь же главе Минобороны России продемонстрировали полет глубоко модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. Это второй опытный образец, выпущенный КАЗом. Ранее на самолете проверили автоматические системы управления, светотехническое оборудование в ночное время суток и работу радиосвязи на разных частотах. Машина готова к передаче на дальнейшие испытания. Показали министру также выпускаемые здесь и уже ожидаемые в войсках беспилотники "Альтиус-РУ" и "Форпост".

На днях замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что на вооружение первый ударный беспилотник "Альтиус" поступит уже этой осенью.

Затем глава минобороны проверил исполнение гособоронзаказа Казанским вертолетным заводом. Он побывал в кабине Ми-8МТВ-5М. Новая машина имеет ряд преимуществ по сравнению с предшественниками. Например, на ней можно выполнять ночные полеты с применением очков ночного видения. А все иностранные комплектующие вертолета заменены на отечественные.

По итогам посещения авиастроительных предприятий в Казани Сергей Шойгу сообщил, что до конца текущего года будет принято решение о новом облике Воздушно-десантных войск (ВДВ). По его словам, военное ведомство уже работает над проработкой этого вопроса.

Военачальник отметил, что в связи с преобразованиями десантникам понадобится большое количество вертолетов, в том числе Ми-8МТВ. "Ведь нам нужны вертолеты, которые могут летать в любую погоду. И, думаю, тут будет - как по Ту-160 - подписан контракт на 10 лет", - уточнил министр.

В ходе визита Сергея Шойгу стало известно, что Казанский вертолетный завод поставит минобороны вертолеты Ми-8, Ми-38 и "Ансат".

На встрече с представителями региональных СМИ в Казани по итогам своего визита Сергей Шойгу высказался о самой актуальной ныне теме по безопасности - афганской угрозе. "События в Афганистане: все, что там сейчас происходит, дало нам понять, что мы все делаем правильно по части ОДКБ", - сказал он.

Министр напомнил, что когда начали развиваться негативные события в Афганистане, страны ОДКБ начали совместные учения. По его словам, Россия провела совместные маневры с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном. Кроме того, были проведены учения, где участниками выступили 3 страны ОДКБ - Таджикистан, Узбекистан и Россия.

"Ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков в страны ОДКБ, также угрозу представляет наркотрафик. А нам, конечно бы, не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ все это перешло и переползло", - заключил Шойгу.


Иван Петров, Олег Платонов (Казань)

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Афганистан
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