Афганистан на грани гражданской войны

Очередная историческая развилка многострадальной страны

Через несколько дней после падения Кабула из Афганистана пришла информация, что в Панджерском ущелье несколько армейских батальонов, сохранивших верность присяге и Конституции, выбили талибов (организация, запрещенная в РФ) из ряда населенных пунктов в районе Чарикар провинции Парван и подошли к стратегической авиабазе Баграм. Среди тех, кто готов сражаться, присутствуют бывшие руководители «Северного альянса», который в 2001 году помог международной коалиции во главе с США низвергнуть талибов.

Если антиталибские лидеры сумеют собрать под свои знамена население граничащих с Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном провинций и восстановят былое величие «Северного альянса», перед Россией встанет тяжелый выбор. На рубеже веков мы оказывали им значительную помощь, в том числе поставками военного имущества, в надежде, что тем самым южное «подбрюшье» СНГ будет защищено от набегов радикально настроенных банд исламистов. Какое-то время так и было.

Ситуация поменялась в новом веке после атаки группы террористов-смертников «Аль-Каиды» на башни-близнецы Всемирного торгового центра и здание Пентагона 11 сентября 2001 года.

После терактов Белый дом провозгласил войну с террором и послал армию в Афганистан. Правящий режим талибов тогда не продержался и нескольких месяцев. Отряды «Северного альянса» при поддержке американской авиации вынудили боевиков уйти в подполье. Используя соседний Пакистан в качестве базы, талибы развернули масштабную партизанскую войну.

Поддержав американское вторжение 2001 года, «Северный альянс» обеспечил захватчикам помощь на земле, за что его лидеры получили высокие посты в сформированном на коалиционной основе центральном правительстве и других органах власти. Боевые отряды северян послужили основой для формирования национальной армии Афганистана, вооруженной и обученной в основном членами блока НАТО. Согласно оценке британской газеты «Гардиан», за 20 лет Запад потратил на ее содержание, а также полиции и спецслужб, около 88,3 млрд долл.

Однако помощь западных союзников вышла боком: постепенно сформированные из северян батальоны перешли под контроль новых командиров – ставленников США, а их кадровый состав пополнился жителями других провинций. Если раньше главным мотивом взяться за оружие была защита высоких идеалов и традиционного образа жизни, то теперь – желание заработать. В результате лидеры бывшего «Северного альянса» оказались лишены былого влияния в войсках.

После переговоров Майкла Помпео и Дональда Трампа с политическими лидерами движения Талибан в 2020 году Белый дом объявил о предстоящем выводе войск. Практическое осуществление началось при Джозефе Байдене. Согласно заявлению Центрального командования Вооруженных сил США, по состоянию на начало июля вывод войск из Афганистана завершен на 90%. Белый дом и Пентагон рассчитывали, что афганские военные в состоянии сдержать бандформирования. Тем более что по списочному составу и арсеналу вооружений национальная армия превосходила силы талибов. Вот только воевать не на жизнь, а на смерть она не стала. Причин множество, но главных две: коррупция и недоверие к власти. После захвата боевиками крупных городов и пограничных переходов казна лишилась большой доли поступлений. Правительство потеряло способность платить довольствие военнослужащим. Одни приняли предложение «Талибана» перейти на его сторону, другие бежали за границу.

Армия перестала слушаться Аршафа Гани, а талибы настойчиво требовали его отставки с поста президента в качестве одного из условий национального примирения. В сложной ситуации Гани повел себя далеко не лучшим образом. Сначала заявил, что «готов жизнь положить до последнего», а в итоге, по словам российских дипломатов в Кабуле, «бежал самым позорным образом». Через три дня после бегства из Кабула Гани объявился в ОАЭ, объяснив свой поступок желанием избежать кровопролития ради сохранения жизней 6 млн жителей столицы.

Бежать – иначе и быть не могло, ведь 72-летний Аршаф Гани – не национальный лидер, а креатура США. Большую часть карьеры он построил за рубежом в академической среде американских университетов, несколько лет работал высокопоставленным сотрудником Всемирного банка. В 2002 году его вернули на историческую родину, сделали министром финансов, в 2009 году выдвинули кандидатом в президенты, но набрать больше 3% голосов не удалось. В 2014 году Гани занял высший пост в государстве и снова «победил» в 2019-м при весьма сомнительном качестве подсчете голосов.

Будучи, по сути, американцем афганского происхождения, Гани полностью устраивал Белый дом, но не большинство жителей собственной страны, справедливо полагавших его ставленником Запада. Поэтому, когда в 2020-м Трамп договорился с лидерами талибов о выводе американских войск, а в 2021-м Байден решил осуществить задуманное на практике, многие афганцы надеялись, что Гани обязательно выделят кресло в улетающих самолетах. Так и получилось, причем место нашлось и для членов семьи. А также для 169 млн долл. наличностью, которые, как сказал посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар, беглец «украл из государственной казны». Министр обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади попросил Интерпол задержать бежавшего президента «за продажу Родины».

По этнической принадлежности Бисмилла Хан – таджик, он родом из Панджерского ущелья. На его малой родине находится первый вице-президент Амрулла Салех. Вскоре после бегства Гани он заявил о переходе к нему по Конституции полномочий президента. Возможно, Салеху удастся привлечь на свою сторону какое-то число военных, однако вряд ли он будет играть основную роль в движении сопротивления.

Талибы уже выразили неудовольствие замедлением вывода американских войск. Фото Reuters

Афганистан – страна многонациональная. Талибы главным образом – пуштуны, их примерно 40% населения. Практически все жители исповедуют ислам суннитского толка. Но есть и шииты, расправы над которыми не допустит соседний Иран. Не все лидеры национальных меньшинств и религиозных общин готовы на безоговорочную капитуляцию перед «Талибаном». Ведь в таком случае они потеряют власть над соплеменниками, авторитет среди сторонников. Словом, добровольно оставят рычаги власти и влияния на людей.

Поэтому у известных полевых командиров национальных меньшинств – таджиков, хазарейцев, узбеков и др. – есть шанс возглавить восстание против талибов и преуспеть. Когда армия «посыпалась», Абдул-Рашид Дустум и Атта Мухамед Нур решили больше не воевать за Гани. Они предпочли временно скрыться за границей для того, чтобы дать проамериканскому режиму пасть, а лишь потом призвать своих сторонников под знамена борьбы с «Талибаном».

Вывод иностранных войск поначалу шел организованно, но по мере наступления талибов на всех фронтах стал превращаться в бегство. Американцы и их союзники по НАТО, прочим международным альянсам и коалициям больше не желают оказывать огневую поддержку бывшим союзникам, что деморализовало афганцев, кто служил иноземцам последние 20 лет. Национальная армия, а фактически совокупность боевых отрядов, находившихся под фактическим контролем и командованием американских спонсоров и военных советников, перестала существовать.

Джозеф Байден возложил вину на быстрый захват страны талибами на местных солдат и офицеров, сказав, что американские войска не будут воевать за афганскую армию. Представляется, однако, что дело вовсе не в трусости и измене. Покидая Афганистан, американские генералы сознательно лишили созданную, обученную и вооруженную ими национальную армию централизованного управления, которое они всегда держали за собой. По сути, эта самая армия никогда не имела собственной системы командования, выполняя лишь вспомогательную роль в системе вооруженной борьбы, созданной и направляемой иностранными спонсорами. Словом, это были руки без головы.

Это и стало одной из причин, почему афганские военнослужащие побежали через границу в соседние Таджикистан, Узбекистан и Туркмению. Среди них есть те, кто хочет продолжать борьбу с талибами, но понимает: нужна перегруппировка. А самое главное – обретение системы централизованного командования во главе с авторитетными и опытными командирами, способными стать носителями и распространителями идеологии сопротивления.

Кандидаты в лидеры не заставили себя ждать. Через Twitter Нур заявил о заговоре, который помог талибам подмять под себя север страны. «Несмотря на наше стойкое сопротивление, все правительственные структуры и силы правопорядка, подчинявшиеся центральному правительству, были отданы под контроль «Талибана» в результате большой и трусливой сделки. Они организовали засаду с целью заманить меня и маршала Дустума в западню, но не смогли», – отметил он.

Еще один видный антиталибский деятель Ахмад Масуд обратился к миру со страниц газеты Washington Post. «Нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения. Америка и ее демократические союзники не просто ведут общую с афганцами борьбу с терроризмом. У нас долгая история, состоящая из общих идеалов и борьбы. Вы все еще многое можете сделать, чтобы помочь делу свободы. Вы – наша единственная оставшаяся надежда», – говорится в заявлении.

Масуд утверждает, что у его отряда есть запас оружия и боеприпасов, но его недостаточно: «Если полевые командиры талибов начнут наступление, они, конечно, столкнутся с решительным сопротивлением с нашей стороны. И все же мы знаем, что наших вооруженных сил и материально-технического обеспечения будет недостаточно. Они будут быстро истощаться, если наши друзья на Западе не найдут способ обеспечить нас без промедления».

Аналогичную просьбу в адрес Москвы Масуд не высказывает. Конечно, периодические издания США – не лучшее место для подобных обращений. Тем более что сейчас борьба с талибами для россиян не столь актуальна, как на рубеже веков – в момент расцвета «Северного альянса».

Москву устроит новый режим в Кабуле, если захватившая власть группировка исламских радикалов будет вести себя мирно по отношению к соседним государствам и поддерживать правопорядок в собственной стране. В этом русле высказался глава МИДа Сергей Лавров и его подчиненные, а также ряд отставных военачальников, включая тех, кто служил в Афганистане. Москва даже установила и поддерживает контакты с политическим руководством талибов, подчеркнуто отделяя его от вооруженных боевиков, орудующих под теми же знаменами.

Здесь наша позиция мало отличается от большинства других стран мира, которые пока не готовы официально признавать новый правящий режим. Но идут на контакты с его представителями по неотложным темам, прежде всего по эвакуации своих граждан и при решении вопросов с теми, кто пока остается на афганской территории. Одновременно российские Вооруженные силы провели ряд военных учений в сопредельных странах, демонстрируя готовность дать вооруженный отпор возможным посягательствам на суверенитет и безопасность наших друзей и союзников в регионе.

Захватившие власть в Кабуле талибы пока ведут себя сдержанно, а по местным меркам так вовсе миролюбиво и толерантно. Вместо расправ над идеологическими противниками слышны речи о прощении, готовности забыть былые обиды ради национального согласия и т.п. Здесь политическое крыло талибов многому научилось с 2013 года, когда в столице Катара Дохе открылся их первый зарубежный офис. За последние несколько лет его обитатели неоднократно встречались с американскими, российскими и европейскими представителями, пытаясь убедить мир в своей цивилизованности, умении договариваться и держать данные обещания.

Представители лагеря победителей выражают готовность сформировать инклюзивное правительство с включением других политических сторон, раздают другие красивые обещания. Однако многие обозреватели задаются вопросом: что стоит за показным миролюбием и договороспособностью политического крыла талибов?

Тактика талибов понятна: они захватили власть и хотят, чтобы все афганцы, включая бывших и настоящих противников, а также мировое сообщество признали данный факт, лучше всего – официально. Ради этого можно немного поиграть в миролюбие. Ближайшая задача – рассадить своих сторонников на ключевые места управления государством, включая министерства и ведомства, прибрать к рукам огромные запасы военного имущества, захваченного на базах деморализованной и потерявшей управление национальной армии, а также брошенного спешно эвакуировавшимися американцами.

События пока развиваются в данном направлении. Диссонанс вносят лишь действия Салеха да заявления Нура и Масуда. Решатся ли те развязать большую войну, которую довести до победного конца будет чрезвычайно трудно? Возможно, ограничатся некоей демонстрацией своего влияния в обществе, чтобы пойти на переговоры с талибами с позиции силы и договориться о формах и методах разделения власти. Многое сейчас зависит от внешних игроков: поддержат ли они восставших оружием, деньгами и политическими действиями.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.