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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Как правящие элиты Польши хотят поставить страну под ружье

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Мариуш Блащак
Мариуш Блащак.
Источник изображения: belvpo.com

«Беларусь объявила нам войну» - заявляет правительство Польши.

Высшее руководство уверяют своих граждан, что «на Польшу напали с ожидаемой стороны, хотя и необычным образом - Путин и Лукашенко отправили группу мигрантов, чтобы дестабилизировать мирную жизнь в стране. На польско-белорусской границе находится горстка беженцев, но когда Варшава их впустит, обрушится «лавина», и Польша будет лежать в руинах после серии террористических атак. Поэтому поляки должны защищаться от Лукашенко и Путина, которые готовы применить оружие против Польши, Европы и Запада».

Именно так польское правительство преподносит миграционный кризис, вызванный потоком беженцев, которые через Беларусь пытаются попасть в страны ЕС.

Сегодня мы наблюдаем беспрецедентное усиление риторики об угрозе государственной безопасности Польши от политиков, непосредственно отвечающих за эту безопасность (распоряжающихся различными инструментами, в том числе средствами разведки или оружием).

Пугая всех гибридной войной, поляки ищут способы обеспечить безопасность граждан своей страны и неприкосновенность государственной границы. Первым делом Войско Польское установило более 100 км заграждений из колючей проволоки на границе с Беларусью. Этого оказалось недостаточно, и министр обороны М.Блащак огласил планы возвести вторую линию безопасности - новый прочный забор высотой 2,5 м.

По словам Блащака, ограждение построит 16-я Поморская механизированная дивизия. Глава минобороны не только доверил им это строительство, но и отправил их усилить пограничные патрули. Следует напомнить, что зоной ответственности этой дивизии является северо-восточная часть Польши, включая Сувалкский коридор, который особенно важен для НАТО.

Войско Польское помогает пограничникам обеспечивать неприкосновенность границы уже в течение месяца. Первоначально сообщалось, что задействовано около тысячи военных. Недавно стало известно, что их число будет увеличено вдвое. При этом никто не может гарантировать, что их не будет в пять или десять раз больше, поскольку прикомандировываются военные на основании секретных приказов.

Усиление риторики о якобы ведущейся против Варшавы «гибридной войне» очень удобно, поскольку не известно точно, что это за война, и когда она закончится и это отличный повод для милитаризации приграничья. Поэтому не остается сомнений, что число польских, а возможно и натовских военнослужащих на польско-белорусской границе, будет расти особенно в преддверии ССУ "Запад-2021". Это не может не беспокоить Минск и Москву, поскольку расширение военной активности Польши приведет к росту напряженности в регионе.

Николай Астровский

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
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