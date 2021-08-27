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Американцы создадут водородный вертолет

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Американцы создадут водородный вертолет
Американцы создадут водородный вертолет.
Источник изображения: Piasecki Aircraft

Американские компании HyPoint и Piasecki Aircraft собираются создать первый водородный вертолет, а также разработать и сертифицировать двигательную систему на водородных топливных элементах для электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Она будет давать плотность энергии в четыре раза выше, чем существующие литий-ионные батареи.

Основная альтернатива полностью электрической двигательной установке — водородная. В ней за движение тоже отвечает электродвигатель, но он питается от топливной ячейки, которая создает ток, соединяя кислород и водород. Водород может дать гораздо большую плотность энергии, чем многие современные аккумуляторы. Разработкой водородных летательных аппаратов сегодня занимаются несколько компаний. Например, американский стартап Alaka’i Technologies создает водородное аэротакси Skai, а немецкие компании H2Fly и Deutsche Aircraft — 40-местный водородный лайнер.

Компания HyPoint в марте объявила о разработке водородного топливного элемента с пиковой мощностью два киловатта на килограмм. Это втрое выше среднего показателя выпускаемых серийно аналогов. HyPoint говорит, что в топливном элементе используется система подачи сжатого воздуха, которая решает одновременно две задачи — охлаждения топливного элемента и нагнетания водорода в рабочую зону. Его энергетическая плотность составляет 1,5 киловатт в час на килограмм.

В августе HyPoint объединилась с Piasecki Aircraft, чтобы разработать и сертифицировать двигательную систему на водородных топливных элементах для аппаратов вертикального взлета и посадки. Первые пять установок мощностью 650 киловатт установят на вертолет PA-890, который станет первым пилотируемым водородным вертолетом в мире. Двигательная система будет давать плотность энергии в четыре раза выше, чем литий-ионные батареи, и в два раза выше, чем существующие установки на водородных топливных элементах. Piasecki Aircraft и HyPoint собираются начать ее сертификационные испытания в 2024 году.

Водородные двигательные установки могут применяться не только на летательных аппаратах. Ранее мы писали про грузовик Mercedes-Benz, работающий на водородных топливных элементах. У его серийной версии будет запас хода в тысячу километров.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Компании
Daimler AG
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