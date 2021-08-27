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Американская противорадиолокационная ракета большой дальности пойдет в производство

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Американская противорадиолокационная ракета большой дальности пойдет в производство
Американская противорадиолокационная ракета большой дальности пойдет в производство.
Источник изображения: U.S. Navy

ВМС США одобрили производство противорадиолокационной ракеты большой дальности AARGM-ER. Военные планируют заказать первые две пилотные партии в следующие несколько месяцев.

Компания Orbital ATK начала разрабатывать AARGM-ER в 2015 году, а затем проект перешел корпорации Northrop Grumman, которая ее поглотила. Эта ракета предназначена для борьбы с системами противовоздушной обороны. У нее такая же система наведения, как у уже стоящей на вооружении противорадиолокационной AGM-88E, но благодаря твердотопливному двигателю дальность в два раза больше. Кроме того, AARGM-ER получила более мощную боеголовку.

Носителями ракеты будут самолеты F/A-18E/F и EA-18G. Палубный истребитель F/A-18E/F уже запускал ее в начале августа. В конечном счете AARGM-ER интегрируют с истребителями F-35.

ВМС США 25 августа сообщили, что производство AARGM-ER было одобрено. Они собираются заказать первые две пилотные партии ракет в следующие несколько месяцев. Испытания ракеты должны продолжиться в следующем году, а в 2023 она должна достичь начальной боевой готовности.

Преодолевать системы противовоздушной обороны американские военные планируют не только с помощью противорадиолокационных ракет. Ранее мы писали про их гиперзвуковую аэробаллистическую ракету AGM-183A ARRW, которую пока так и не удалось успешно запустить.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EA-18
F-18
F-35
Super Hornet
Компании
Northrop Grumman
Orbital ATK
Проекты
ГЗЛА
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