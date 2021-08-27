Volta Trucks приступила к испытаниям полностью электрического грузовика

Volta Trucks

После того, как в прошлом году был представлен полностью электрический автофургон, предназначенный для междугородних перевозок, компания Volta Trucks приступила к испытаниям 16-тонного платформенного грузовика. Сейчас прототип проходит ходовые испытания в Великобритании.

Volta впервые анонсировала свой электрический автофургон Volta Zero в июле прошлого года в стремлении предложить логистическим компаниям более экологичный способ междугородних грузоперевозок. Первый прототип был показан в сентябре. Компания представила полностью электрическое транспортное средство с максимальной скоростью 90 км/ч и запасом хода в 200 км на одной зарядке. Прототип, проходящий испытания в г. Нанитон (Великобритания), носит название Volta Minus One. Испытания проводятся для оценки электромеханических и тепловых характеристик прототипа, включая параметры аккумулятора, поставляемого компанией Proterra. В серийном исполнении автомобиль планируется оснастить грузовым кузовом, но сейчас прототип имеет открытую платформу для проведения нагрузочных испытаний и определения грузоподъемности. Испытания продлятся еще несколько месяцев и будут включать этапы как в зимних условиях к северу от Полярного круга, так и в жарком климате на юге Европы. По результатам тестов изготовят пробную партию грузовиков, которые затем передадут основным заказчикам для проведения опытной эксплуатации, при этом серийное производство начнется уже в конце 2020 года.