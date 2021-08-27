Матерый крот и чужой огород

Китайская разведка активизировалась в Европе

Ровные отношения Пекина и Берлина периодически омрачаются шпионскими скандалами. Фото Reuters

Федеральная прокуратура ФРГ предъявила обвинение в шпионаже в пользу Китая 75-летнему немецкому политологу и его жене.

Немецкий журнал Spiegel называет его Клаус Л. Его жена Клара К. имеет двойное гражданство – немецкое и итальянское. Она якобы помогла мужу еще в 2001 году создать своего рода мозговой центр, куда стекалась и где анализировалась политическая информация.

Чета пенсионеров

Арестована супружеская пара была еще в мае, но информация об этом просочилась в печать только сейчас.

О китайском шпионе известно, что он работал в близком к Христианско-социальному союзу (ХСС) Фонде Ханнса Зайделя, где занимал пост руководителя реферата. В функции его входили вопросы международной безопасности. Работать в фонде он стал с начала 1980-х. А после выхода на пенсию занимался политическими изысканиями, располагая обширными связями в политических кругах и слыл политологом. Информацию добывал целенаправленно, благодаря своим контактам.

По данным немецкого информационного агентства n-tv, Клаус Л. был завербован китайцами в июне 2010 года во время поездки в Шанхай, где выступал с докладами. С тех пор, пишет Spiegel, семейная пара регулярно освещала для китайской разведки важнейшие политические события – международные конференции и прежде всего поездки политических деятелей.

Супруги также готовили объемные справки по разовым заданиям китайцев. Обычно информация поступала как в преддверии визитов, так и по их результатам. За свою деятельность Клаус Л. получал от китайцев гонорары, для него и его жены регулярно организовывались развлекательные поездки.

Двойной агент

А теперь самое интересное. По данным Первой программы немецкого телевидения ARD, Клаус Л. в течение 50 лет выполнял во время своих зарубежных поездок задания германской Федеральной разведывательной службы (BND) и получал за это деньги.

Был ли фонд Зайделя его «крышей» как кадрового разведчика или он являлся агентом германских спецслужб и получал за свою информацию гонорар, остается только гадать. Но ARD утверждает, что в 1980-е годы Клаус Л. часто посещал Пуллах под Мюнхеном, где находилась штаб-квартира BND, и располагал прочными связями в руководстве германской разведки. Для агента такое поведение необычно – его, как правило, не светят. Скорее всего он работал с BND по контракту и был кадровым разведчиком. Поэтому был хорошо знаком с принципами проведения разведывательных операций и подготовки информации.

Можно предположить, что Клаус Л. был агентом-двойником, который сотрудничает одновременно со спецслужбами двух противоборствующих государств. Возможно, речь идет о так называемом перевертыше. Другими словами, о сотруднике BND, который был разоблачен китайцами и ими же затем перевербован. Можно также предположить, что китайцы разоблачили его во время проведения им агентурной операции в Китае. Исходя из этого можно допустить, что китайские спецслужбы использовали Клауса Л. как канал доведения дезинформации до BND.

Местный колорит

Между тем проведение разведывательных операций во время разовых поездок в Китай, где возможные контакты иностранцев находятся под плотным контролем местных спецслужб, крайне затруднительно. В таких странах агентурные операции либо проводятся силами постоянного состава резидентур (с привлечением для обеспечения их безопасности большого количества оперативных работников), либо агентуру выводят в третьи страны, где полицейский и контрразведывательный режим слабее. В данном случае чаще всего, видимо, используется Гонконг.

Как журналист «Комсомольской правды» я встречался с китайскими журналистами в Вене в 1980-х годах, когда отношения между КНР и СССР чуть отошли от глубокой конфронтации. Именно на рубеже 1970–1980-х годов в китайско-советских отношениях наступил период хрупкого урегулирования. Китайских коллег, а это были корреспонденты «Жэньминь жибао» и «Гуанмин жибао», интересовали различные вопросы – от внешней политики вплоть до состава ВВС СССР и характеристик боевых самолетов.

Эти встречи всегда происходили в китайских ресторанчиках. Я тогда обратил внимание, что они никогда не расплачивались за еду. Можно было предположить, что между владельцами частных ресторанов китайской кухни и китайскими газетами (или их хозяевами) существовали на этот счет негласные договоренности. Я, по-видимому, рассматривался китайцами как официальный контакт.

Разоблачение Клауса Л. и его перевербовка могли быть следствием длительной разработки сотрудника БНД. И китайцы должны были предъявить ему неопровержимые доказательства его шпионской деятельности. Это возможно только после получения данных от его контактов с китайцами. Скорее всего он какое-то время работал с подставой китайских спецслужб, и тому удалось собрать компрометирующие материалы.

Китайский перебежчик

Другой вопрос – как удалось немецким спецслужбам докопаться до истинной роли Клауса Л. и его жены. Их разоблачение как агентов китайских спецслужб могло произойти вследствие утечки информации об их работе на Пекин. В связи с этим заслуживает внимания появившаяся в июне информация о бегстве в США заместителя министра государственной безопасности КНР Дун Цзинвэя.

Источником информации является Daily Beast – это американское новостное и аналитическое издание, освещающее события в политике и культуре. Издание при этом ссылалось на китаеязычные оппозиционные СМИ. Согласно им, Дун Цзинвэй бежал в США вместе с дочерью еще в феврале через Гонконг.

Правда, один из бывших экспертов Пентагона и ЦРУ Николас Эфтимиадес назвал подобные сообщения слухами. Тем более что из Пекина никакой информации на этот счет не поступало.

Нам также неизвестно, чем занимался Дун Цзинвэй в китайском МГБ. Американская печать связывает его имя прежде всего с утечками информации о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Но вполне возможно допустить, что Дун Цзинвэй, когда бежал в США, мог прихватить данные и о китайской агентуре на Западе.

Если же утечка информации о Клаусе Л. не была связана с Дун Цзинвэем – тогда, вероятно, в китайской резидентуре в Берлине появился «крот».

История понятия

Напомним, что термин «крот» популяризовал английский писатель Джон Ле Карре, автор шпионских романов. Настоящее имя этого писателя Дейвид Джон Мур Корнуэлл. В 1958 году он начал шпионскую карьеру работой в качестве штатного сотрудника британской контрразведки МИ5, а в 1959 году перешел на работу в разведслужбу МИ6, где проработал пять лет под дипломатическим прикрытием в ФРГ.

В предисловии к переизданию своего романа «Шпион, выйди вон», где вся интрига закручивается вокруг «крота» в британской разведке (прообразом его является Джордж Блейк, офицер МИ6, работавший на КГБ), Ле Карре пишет:

«Происхождение слова «крот» для описания давно внедренного агента является для меня небольшой загадкой. Как и для редакторов Оксфордского английского словаря, которые написали мне, спрашивая, изобрел ли я его. Я не мог ответить уверенно. У меня отложилось в памяти, что это был тогдашний жаргон КГБ в дни, когда я был офицером разведки. Мне даже казалось, что я видел это слово написанным в приложении к докладу Королевской комиссии по Петровым, которые переметнулись к австралийцам в Канберре где-то в 50-е. Но словарь не смог найти следов этого. Не смог и я, так что по прошествии времени я думаю, что все-таки это слово изобрел».

Почерк и привычки китайских спецслужб

Не секрет, что китайская разведка проводит активную деятельность на территории Германии. В опубликованном недавно докладе германского Ведомства по охране Конституции (контрразведка) о состоянии безопасности в стране за 2020 год деятельности китайских спецслужб на территории Германии посвящено немало страниц.

Как предполагала немецкая контрразведка, легальные резидентуры китайских спецслужб на территории Германии (действующие под прикрытиями официальных учреждений – посольства, консульств и т.п.) добывали информацию в основном из открытых источников за счет анализа газетных и интернет-публикаций.

Немецкие контрразведчики исходили из того, что китайские спецслужбы занимаются в значительной степени контролем над действующими в ФРГ общественными, экономическими и другими организациями КНР, а также проводят разного рода мероприятия против китайской оппозиции на территории Германии. Кроме того, перед ними поставлена цель создавать позитивный имидж Китая среди немецкого населения.

При этом контрразведчики отмечали, что разведывательный подход к лицам из Германии, интересующим китайские спецслужбы, происходит в основном во время пребывания их в Китае и на материальной основе. Если вербовка состоялась, встречи с агентурой китайцы проводят либо на территории Поднебесной, либо в третьих странах. Это снижает для китайских спецслужб оперативные риски.

В прошлом, отмечается в исследовании, китайские спецслужбы главным образом интересовались добыванием экономических и технологических секретов. Вместе с тем «объем политического шпионажа в последние годы значительно возрос. Это связано с возрастающей ролью КНР на международной арене. Отсюда и интерес к таким организациям, как ЕС, и внешней политике федерального правительства».

Видимо, сейчас, как показывает арест крупного по всем меркам китайского агента, круг интересов разведки КНР в Европе существенно расширился.

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

Олег Николаевич Никифоров – обозреватель «НГ».