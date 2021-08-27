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Интерфакс-АВН

Российские системы наблюдения будут оснащаться оптико-электронными модулями холдинга "Швабе"

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС - Ведущий научный центр России в области фотоэлектроники ГНЦ "НПО "Орион" (входит в холдинг "Швабе) передаст компании "АБ "Оптикс" партию оптико-электронных модулей для оснащения отечественных комплексов безопасности, сообщает пресс-служба холдинга.

"Соглашение о намерениях в области поставок данной продукции было подписано на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

По словам временного генерального директора ГНЦ РФ "НПО "Орион" Павла Абрамова, центр первым в России разработал оптико-электронный модуль на основе российской матрицы из антимонида индия собственного производства формата 640х512.

Такой оптико-электронный модуль способен сделать различимой фигуру человека на расстоянии пяти километров в любое время суток. Возможности матрицы высоко востребованы в работе охранных служб, сказал Абрамов, которого цитирует пресс-служба.

По её информации, оптико-электронный модуль с разрешением матрицы 640х512 пикселей способен визуализировать тепловизионное изображение в диапазоне 3-5 мкм и подходит для систем наблюдения. Образец изделия можно увидеть в экспозиции "Швабе" на форуме "Армия-2021".

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Страны
Индия
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
АРМИ-20XX
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