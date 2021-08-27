В Турции разрабатывается крылатая ракета наземного базирования

Как сообщило сетевое издание "EDR On-Line", на проходившей с 17 по 20 августа 2021 года в Стамбуле (Турция) оборонно-промышленной выставке IDEF-2021, турецкая компания Roketsan представила материалы о разрабатываемой перспективной крылатой ракете наземного (и, видимо, корабельного) базирования для высокоточного поражения наземных целей, имеющей условное обозначение Kara Atmaca ("Сухопутный ястреб"), и представляющей дальнейшее развитие созданной для ВМС Турции противокорабельной ракеты Atmaca. В ходе выставки Президиум оборонной промышленности Турции (Savunma Sanayii Başkanlığından - SSB) подписал контракт с Roketsan на полномасштабную разработку ракеты Kara Atmaca в интересах в первую очередь сухопутных войск Турции.

Макет разрабатывемой турецкой компанией Roketsan крылатой ракеты Kara Atmaca в экспозиции оборонно-промышленной выставки IDEF-2021 в Стамбуле, август 2021 года (с) csn-tv.ru

На выставке IDEF-2021 компания Roketsan сообщила о поставке ВМС Турции в августе первой серийной противокорабельной ракеты Atmaca. Напомним, что разработка подобной американской ПКР Harpoon ракеты Atmaca ("Ястреб") велась Roketsan как головным подрядчиком и при участии компании Aselsan по требованиям ВМС Турции с 2005 года. Полигонные испытательные пуски ракеты Atmaca были начаты в 2016 году, а в ноябре 2018 года Президиум оборонной промышленности Турции (SSB) сообщил о заключении им контракта с Roketsan на начало серийного производства ракеты Atmaca для ВМС Турции. 18 июня 2021 года в качестве завершающего этапа испытаний ракеты Atmaca была произведена практическая стрельба этой ракетой по реальной морской цели, когда запущенная с корвета F 514 Kınalıada (типа MILGEM) ракета потопила списанное из состава турецкого флота спасательное судно А 589 Işın (бывшее американское ARS 25 Safeguard постройки 1944 года).

Ракета Atmaca является дозвуковой и оснащается турбореактивным двигателем Safran (Turbomeca) TR140, а также твердотопливным стартовым ускорителем. Стартовая масса ракеты Atmaca 750 кг, масса боевой части 220 кг. Длина ракеты с ускорителем 5,2 м, без него 4,3 м. Внешне и по размерениям турецкая ракета схожа с американской ПКР Harpoon, отличаясь от нее конструкцией рулей и стабилизаторов, и запускается из подобной четырехконтейнерной "канистерной" пусковой установки. Помимо активной радиолокационной головки самонаведения, ракета Atmaca оснащена также блоком инерциально-спутникового наведения, а также аппаратурой двухсторонней передачи данных, что дает возможность поражения стационарных береговых целей. Дальность стрельбы заявлена до 250 км.

Согласно представленной информации, с 2019 года Roketsan на основе ПКР Atmaca ведет создание крылатой ракеты наземного (и, видимо, потенциально, корабельного) базирования для высокоточного поражения наземных целей, имеющей условное обозначение Kara Atmaca. Поскольку заказчиком сейчас выступают сухопутные войска Турции, то в первую очередь речь идет о версии наземного базирования. Данная ракета сохраняет аэродинамическую схему Atmaca с крестообразными рулями и стабилизаторами, но должна иметь длину 6 м и стартовую массу 890 кг, масса осколочно-фугасной боевой части увеличена до 250 кг. На ракете планируется применение нового турецкого малогабаритного турбореактивого двигателя KALE KTJ-3200, который предполагается в последующем устанавливать и на ПКР Atmaca. Запас топлива на ракете Kara Atmaca значительно увеличен, и ее официальная дальность заявлена в 280 км (по условиям РКРТ), хотя, видимо, реально составляет намного больше.

Сообщается, что система управления Kara Atmaca должна, помимо инерциально-спутниковой коррекции, включать также систему радиовысотной корелляции по местности (аналог системы TERCOM) и тепловизионную головку самонаведения с запоминанием образа цели.

Согласно подписанному SSB c Roketsan контракту, испытания крылатой ракеты Kara Atmaca должны быть начаты в 2022 году с поступлением на вооружение в 2025 году. На IDEF-2021 Roketsan продемонстрировала модель наземной подвижной четырехконтейнерной пусковой установки на автомобильном шасси 8х8, видимо, создаваемой для комплекса Kara Atmaca.

Макетные образцы систем разработки турецкой компании Roketsan в экспозиции оборонно-промышленной выставки IDEF-2021 в Стамбуле. Слева направо: крылатая ракета Kara Atmaca, противокорабельная ракета Atmaca, 324-мм противолодочная торпеда Orka, 533-мм торпеда Akya (c) www.edrmagazine.eu

Макет разрабатывемой турецкой компанией Roketsan крылатой ракеты Kara Atmaca в экспозиции оборонно-промышленной выставки IDEF-2021 в Стамбуле, август 2021 года (с)

Изображение и демонстрировавшаяся на выставке IDEF-2021 в Стамбуле модель наземной подвижной четырехконтейнерной пусковой установки на автомобильном шасси 8х8 для крылатых ракет Kara Atmaca, разрабатывемых турецкой компанией Roketsan (с) Roketsan