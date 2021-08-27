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ТАСС

Более 2,5 тыс. юнармейцев поступили в военные училища в 2021 году

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Источник изображения: © Пресс-служба "Юнармии"

В прошлом году в военные училища поступило около 1 тыс. юнармейцев

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Количество юнармейцев, поступивших в военные вузы в этом году, выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС на форуме "Армия-2021" начальник главного штаба "Юнармии" олимпийский чемпион Никита Нагорный.

"В результате профессионально-ориентированной работы с молодежью в текущем году в военные вузы поступило более 2,5 тыс. юнармейцев", - сказал он.

По его словам, в прошлом году в военные училища поступило около 1 тыс. юнармейцев. "Вот вам и прогресс: растет престиж военных профессий среди участников нашего движения", - подчеркнул Нагорный.

Как отметил лидер движения, "Юнармия" проводит много мероприятий, посвященных повышению престижа военной службы, в числе которых посещение военных учений, проведение дней открытых дверей и призывника, акций "Военная служба по контракту - твой выбор", а также церемоний проводов призывников на службу в армию.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тыс. участников.

Как сообщил в начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, всего в военные учебные заведения Минобороны в 2021 году зачислено более 13 тыс. курсантов. Самыми востребованными стали Рязанское училище ВДВ и командные вузы Сухопутных войск.

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