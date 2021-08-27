Новая орбитальная станция станет прообразом модулей для полетов к другим планетам

Она будет осуществлять полный контроль не только того, что под станцией, но и космического пространства

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет прообразом модулей, которые с большим количеством специалистов через десятилетия отправятся к другим планетам. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"По сути, новая станция будет прототипом модулей, которые в будущем, через десятилетия, будут достигать других планет не просто экипажами, а большим количеством специалистов, которые потребуются для освоения этих планет солнечной системы", - отметил Рогозин, поздравляя Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" с 75-летием.

По словам главы Роскосмоса, новая станция будет кардинально отличаться от того, что существует сегодня. Она будет осуществлять полный контроль не только того, что под станцией, но и космического пространства.

"Задача крайне сложная. Она, конечно, будет связана с подготовкой принципиально новых специалистов в отряде космонавтов", - отметил он.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что отправил письмо на имя Борисова с подробной дорожной картой проекта и материалами президиума Научно-технического совета Роскосмоса. Он уточнил, что наклонение орбиты РОСС (51,6 градуса или 97-98 градусов) будет определено во время эскизного проектирования.