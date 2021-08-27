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Газета.ru

Столицу защитят без ядерного зонтика

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Источник изображения: gazeta.ru

Модернизация РЛС «Дон-2Н» позволит Москве отказаться ядерных противоракет

Многофункциональная радиолокационная станция «Дон-2Н» системы противоракетной обороны Москвы прошла модернизацию. Об этом сообщил на форуме «Армия-2021» глава «РТИ Системы» Юрий Аношко. По данным источника «Газеты.Ru», это позволит отказаться от ядерного заряда в противоракетах 53Т6, которые использует московская ПРО.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» генеральный директор АО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» («РТИ Системы») Юрий Аношко заявил: «мы закончили модернизацию, в результате этих работ изменились функциональные возможности многофункциональной РЛС 5Н20 «Дон-2Н». По словам гендиректора, изменились не «только количественные, но и качественные характеристики станции». Какие конкретно, Аношко не уточнил.

Многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) 5Н20 «Дон-2Н» расположена в подмосковном поселке Софрино и представляет собой четырехгранную пирамиду высотой 35 метров и длинной сторон 130-144 метров у основания. Станция является частью системы противоракетной обороны (ПРО) А-135 или «Амур», которая обеспечивает защиту Москвы - в том числе от ядерного удара. Система А-135 не имеет аналогов в мире.

О принципах работы и истории системы «Газета.Ru» подробно рассказывала ранее.

Система А-135 создавалась несколько десятилетий назад, поэтому неоднократно возникала необходимость в ее модернизации - требовалось перейти на новую электронно-компонентную базу, перспективные вычислительные средства, новые противоракеты.

После проведенной модернизации РЛС 5Н20 «Дон-2Н» резко возросли точностные характеристики системы противоракетной обороны Москвы, в частности значительно возросла зона обороны, рассказал «Газете.Ru» источник в оборонно-промышленном комплексе.

В результате возросшей точности наведения на цель стала принципиально возможной комплектация противоракеты 53Т6, которая используется в системе А-135, обычной осколочно-фугасной боевой частью вместо ядерной. Это придает системе А-135 радикально новое качество.

«Одно дело - взрыв над столицей ядерного боеприпаса (пусть даже относительно небольшой мощности) и совершенно другое - подрыв обычной боевой части, который не влечет за собой столь негативных последствий», - рассказал источник «Газеты.Ru».

Пустая советская пирамида

Сами противоракеты 53Т6 также ранее прошли модернизацию. Еще с 2010 года концерном «Алмаз-Антей» было налажено производство твердотопливных ракетных двигателей для противоракет. В ноябре 2017 года был произведен учебный пуск новой версии изделия.

По внешнему виду новая противоракета 53Т6 не сильно отличается от предыдущей версии, но может развивать еще большую скорость. Если ранее 53Т6 набирала скорость более 3 км/сек, то в модернизированном варианте ее скорость приблизилась уже к 4 км/сек.

Значительно возросли располагаемые возможности перегрузки изделия. Если раньше они превышали 200g, то теперь они вплотную подобрались к 300g (для примера - ракета ЗРК С-75 выдерживала всего 8g, ЗУР современных систем «держат», как правило, не больше 30g). И при таких перегрузках бортовая аппаратура противоракеты сохраняет свою работоспособность.

У нового изделия практически в полтора раза возросла зона поражения по высоте и дальности. Перехват боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет противника уверенно осуществляется на высоте значительно более 50 км.

Впрочем, иногда доработки системы А-135 приводили к неожиданным результатам. К примеру, элементы новой электронно-компонентной базы на станции «Дон-2Н» значительно меньше по своим массо-габаритным характеристикам устройств предыдущих поколений. Помимо прочего, раньше для надежной работы системы осуществлялось двойное-тройное резервирование аппаратуры. Так, один комплект функционировал во время боевого цикла, второй - находился в горячем резерве, третий - на подстраховке.

В результате сегодня в четырехгранном радиолокаторе в Софрино, ранее буквально «битком набитом» аппаратурой, сегодня все больше свободного пространства. Пирамида РЛС сегодня если не пуста, то приближается к этому этому состоянию.


Михаил Ходаренок

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Страны
Россия
Продукция
А-135
Дон-2Н
С-75
Компании
Алмаз-Антей
РТИ им. Минца
РТИ ОАО
Проекты
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ИТ
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