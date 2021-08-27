Столицу защитят без ядерного зонтика

Модернизация РЛС «Дон-2Н» позволит Москве отказаться ядерных противоракет
Многофункциональная радиолокационная станция «Дон-2Н» системы противоракетной обороны Москвы прошла модернизацию. Об этом сообщил на форуме «Армия-2021» глава «РТИ Системы» Юрий Аношко. По данным источника «Газеты.Ru», это позволит отказаться от ядерного заряда в противоракетах 53Т6, которые использует московская ПРО.
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» генеральный директор АО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» («РТИ Системы») Юрий Аношко заявил: «мы закончили модернизацию, в результате этих работ изменились функциональные возможности многофункциональной РЛС 5Н20 «Дон-2Н». По словам гендиректора, изменились не «только количественные, но и качественные характеристики станции». Какие конкретно, Аношко не уточнил.
Многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) 5Н20 «Дон-2Н» расположена в подмосковном поселке Софрино и представляет собой четырехгранную пирамиду высотой 35 метров и длинной сторон 130-144 метров у основания. Станция является частью системы противоракетной обороны (ПРО) А-135 или «Амур», которая обеспечивает защиту Москвы - в том числе от ядерного удара. Система А-135 не имеет аналогов в мире.
О принципах работы и истории системы «Газета.Ru» подробно рассказывала ранее.
Система А-135 создавалась несколько десятилетий назад, поэтому неоднократно возникала необходимость в ее модернизации - требовалось перейти на новую электронно-компонентную базу, перспективные вычислительные средства, новые противоракеты.
В результате возросшей точности наведения на цель стала принципиально возможной комплектация противоракеты 53Т6, которая используется в системе А-135, обычной осколочно-фугасной боевой частью вместо ядерной. Это придает системе А-135 радикально новое качество.
«Одно дело - взрыв над столицей ядерного боеприпаса (пусть даже относительно небольшой мощности) и совершенно другое - подрыв обычной боевой части, который не влечет за собой столь негативных последствий», - рассказал источник «Газеты.Ru».
Пустая советская пирамида
Сами противоракеты 53Т6 также ранее прошли модернизацию. Еще с 2010 года концерном «Алмаз-Антей» было налажено производство твердотопливных ракетных двигателей для противоракет. В ноябре 2017 года был произведен учебный пуск новой версии изделия.
Значительно возросли располагаемые возможности перегрузки изделия. Если раньше они превышали 200g, то теперь они вплотную подобрались к 300g (для примера - ракета ЗРК С-75 выдерживала всего 8g, ЗУР современных систем «держат», как правило, не больше 30g). И при таких перегрузках бортовая аппаратура противоракеты сохраняет свою работоспособность.
У нового изделия практически в полтора раза возросла зона поражения по высоте и дальности. Перехват боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет противника уверенно осуществляется на высоте значительно более 50 км.
Впрочем, иногда доработки системы А-135 приводили к неожиданным результатам. К примеру, элементы новой электронно-компонентной базы на станции «Дон-2Н» значительно меньше по своим массо-габаритным характеристикам устройств предыдущих поколений. Помимо прочего, раньше для надежной работы системы осуществлялось двойное-тройное резервирование аппаратуры. Так, один комплект функционировал во время боевого цикла, второй - находился в горячем резерве, третий - на подстраховке.
В результате сегодня в четырехгранном радиолокаторе в Софрино, ранее буквально «битком набитом» аппаратурой, сегодня все больше свободного пространства. Пирамида РЛС сегодня если не пуста, то приближается к этому этому состоянию.
Михаил Ходаренок