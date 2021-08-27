Al Jazeera (Катар): мавлави Хайбатулла Ахундзада. Знакомьтесь с эмиром движения «Талибан»*

Верховный лидер движения «Талибан»* всегда остается в тени. До сих пор опубликована лишь одна его фотография, в то время как глава политического крыла талибов часто появляется на публике — именно мулле Барадару пророчат кресло президента Афганистана. Но всех интересует тот человек, благодаря которому мир перевернулся с ног на голову.

Когда в середине августе талибам удалось снова захватить власть в Афганистане, интерес к лидеру движения Хайбатулле Ахундзада резко возрос: всем интересно, какую роль он сыграет в будущем страны.

Он был избран советом движения 25 мая 2016 года после убийства муллы Ахтара Мухаммеда Мансура, и с тех пор была опубликована только одна его фотография.

Мавлави Хайбатулла Ахундзада

Будущий эмир "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) родился 19 октября 1967 года в районе Панджвай (к юго-западу от города Кандагар), провинция Кандагар, Афганистан, и принадлежит к племени Нурзай.

Детство Ахундзада прошло под сильным влиянием семьи, так как его отец Абдул Саттар был имамом мечети.

Начальное образование он получил под руководством отца, а после вторжения советских войск в Афганистан укрылся со своей семьей в Пакистане, где завершил религиозное образование.

Он носит титул "мавлави", и он выше титула "мулла", которым обладал основатель движения "Талибан" Мухаммад Омар.

Ахундзада участвовал в боях против просоветского афганского правительства во главе с Нуром Мухаммадом Тараки, пришедшего к власти в апреле 1978 года.

Позже он бежал в соседний Пакистан, где поселился в лагере беженцев в приграничной провинции Белуджистан.

В конце 1980-х он сражался с советскими войсками и обучал моджахедов.

Считается, что Ахундзада является одним из основателей движения "Талибан" и был ближайшим помощником муллы Мухаммада Омара.

В 1996 году бывший лидер талибов мулла Мухаммад Омар назначил его главой военного суда в Кабуле. Как известно, он нес ответственность за большинство фетв талибов и решение религиозных вопросов между членами движения.

Согласно биографии, опубликованной на официальном сайте движения "Талибан", Ахундзада удалось "восстановить закон и порядок" в стране, сыграв большую роль в юридической области.

По мнению движения, после американского вторжения в Афганистан в 2001 году Ахундзада играл активную роль в возрождении и организации джихада против Соединенных Штатов и сил коалиции на афганской территории.

Когда режим талибов был свергнут, Хайбатулла Ахундзада искал убежища на юге Пакистана, где возглавил местную мечеть и был вновь назначен - после реорганизации движения - главой шариатских судов "Талибана".

30 июля 2005 года, после подтверждения смерти основателя и духовного лидера "Талибана" муллы Мухаммада Омара, Ахундзада был назначен заместителем нового лидера группы. На тот момент это был мулла Ахтар Мухаммад Мансур.

Согласно имеющейся информации, до убийства предшественника - Ахтара Мухаммада Мансура - этот человек больше интересовался судебными и религиозными вопросами, нежели военным делом.

22 мая 2015 года лидер талибов мулла Ахтар Мухаммад Мансур был убит в результате удара американского беспилотника недалеко от города Кветта в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана (граничит с Афганистаном).

25 мая 2016 года о его избрании лидером движения "Талибан" было объявлено членами "Шура Ахль Аль-Халь Валь-Акд" - высшего руководящего органа движения "Талибан".

"Повелитель правоверных"

Сразу после объявления об избрании Ахундзада лидером движения ему присягнул на верность лидер "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) Айман аз-Завахири и назвал его "повелителем правоверных", что помогло укрепить его авторитет среди джихадистов.

В одном из своих первых публичных заявлений 30 июля 2016 года Ахундзада сказал: "Соглашение с афганским правительством возможно, если оно откажется от своих иностранных союзников. Вы поддерживаете оккупантов так же, как в прошлом подобные вам ненавистные группы поддерживали Британию и Советский Союз. "Талибан" разработал программу по объединению страны в соответствии с исламскими законами, и двери амнистии и прощения открыты".

Как сообщило в сентябре того же года частное афганское телевидение Shamshad TV, оппозиционная вооруженная группа во главе с мавлави Накибуллой Хонаром объявила джихад против "Талибана" после назначения Ахундзады, обвинив его в занятии новой должности по приказу пакистанской разведки.

26 февраля 2017 года Ахундзада призвал афганцев сажать деревья в своей стране, подчеркнув важность такой деятельности в исламском праве.

24 марта 2017 года организация "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) опубликовала пропагандистский видеоролик "У ворот эпических сражений", в котором назвала нового лидера "тираном талибов".

Через несколько месяцев после появления видеоролика "Исламского государства" отделение "Аль-Каиды" на Индийском субконтиненте опубликовало документ под названием "Кодекс поведения", в котором изложило свою идеологию и приоритеты. Согласно ему, лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири был обязан присягнуть Ахундзада и самой важной целью организации является поддержка "Талибана".

Как отмечается в документе, "Аль-Каида в Междуречье" борется с врагами талибов за пределами Афганистана. Кроме того, она сражается на их стороне и внутри страны и призывает другие джихадистские группировки присягнуть Ахундзада.

9 июня 2018 года движение "Талибан" под руководством муллы Хайбатуллы Ахундзада заключило с афганским правительством соглашение о временном прекращении огня. Президентом на тот момент был Ашраф Гани (бежал в ОАЭ после того, как талибы вошли в столицу).

Дохинское соглашение

29 февраля 2020 года в Катаре под руководством Ахундзада "Талибан" подписал историческое мирное соглашение с Соединенными Штатами. Лидер движения назвал это соглашение крупной победой.

Сайт "Голос Джихада" распространил заявление со ссылкой на Ахундзада, назвав мирное соглашение "великой победой".

Ахундзада объявил, что "Талибан" помилует любого, кто участвовал в боевых действиях против Исламского Эмирата ("Талибан"), или любого, у кого были сомнения по поводу Исламского Эмирата.

20 марта 2020 года "Аль-Каида" выступила с трехстраничным заявлением, поздравив "Талибан" с мирным соглашением, подписанным с Соединенными Штатами.

В заявлении лидера талибов недвусмысленно поздравили с "исторической победой", которая, по словам организации, вынудила Соединенные Штаты вывести оккупационные силы из Афганистана и выполнить условия, продиктованные моджахедами "Талибана".

20 мая 2020 года движение опубликовало длинное письмо, в котором Ахундзада призвал Соединенные Штаты двигаться вперед на пути к исполнению соглашения, подписанного в Дохе 29 февраля.

В заявлении лидера талибов говорится: "Исламский Эмират сохраняет приверженность соглашению, подписанному с Америкой, и призывает противоположную сторону соблюдать обязательства и не допустить, чтобы столь выдающаяся возможность была упущена"

28 июля 2020 года Ахундзада выступил с заявлением по случаю праздника Курбан-байрам. По его словам, движение близко к созданию сугубо исламского правительства и талибы выполнили свои обязательства по мирному соглашению, подписанному с США 29 февраля. Они призвали Соединенные Штаты продемонстрировать "серьезность, интерес и осмотрительность" в продолжающемся мирном процессе в стране.

Как сообщил 14 февраля 2021 года новостной веб-сайт Hasht e Sobh Daily, Хайбатулла Ахундзада, руководитель отдела разведки мулла Мутиулла и Хафез Абдул Маджид, отвечавший за финансовые вопросы движения, погибли в результате взрыва в пакистанском городе Кветта.

24 февраля 2021 года Ахундзада издает указ, в котором обращается к членам "Талибана" с просьбой воздержаться от наказания людей без решения суда и никоим образом не снимать эти наказания.

В недавнем сообщении на сайте "Голос Джихада" Ахундзада предостерег членов движения от "высокомерия" по поводу недавних успехов.

Телефонный разговор с Трампом

25 июля 2021 года 75-летний бывший президент США Дональд Трамп вспомнил телефонный разговор с лидером талибов Хайбатуллой Ахундзада, но не смог вспомнить его имя и сказал: "Давайте называть его Мухаммадом".

Трамп рассказал: "Во время президентства я разговаривал с талибами, в частности, с их лидером, назовем его Мухаммад. Я сказал ему: "Мухаммад, мы уходим (из Афганистана), но мы вернемся и нанесем удар посильнее"".

Бывший президент США назвал лидера талибов грубым, хотя он и пытался выглядеть хорошим человеком.

18 августа 2021 года Вахидулла Хашеми, близкое к руководящему органу талибов лицо, сообщает СМИ, что лидер движения Хайбатулла Ахундзада, скорее всего, останется верховным лидером и займет высшую должность в официальных органах Афганистана.

Как отметил Хашеми в заявлении для английской прессы, Хайбатулла Ахундзада, вероятно, будет играть более видную роль, близкую к должности главы государства.

У верховного лидера "Талибана" три заместителя: Мавлави Якуб, сын муллы Омара, Сираджуддин Хаккани, лидер могущественной "Сети Хаккани", и Абдул Гани Барадар, глава политического офиса "Талибана" в Дохе и один из основателей движения.

*"Талибан" - террористическая организация, запрещена в РФ