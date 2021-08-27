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WarSpot

Как американцы свой фрегат топили

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Источник изображения: warspot.ru

Американский флот учится топить вражеские корабли с большого расстояния. Вчера, 25 августа, пресс-служба ВМС США опубликовала видео со зрелищными кадрами учений Large Scale Exercise (LSE) 21, в ходе которых был потоплен списанный фрегат USS Ingraham типа Oliver Hazard Perry.

В рамках учений по кораблю били с земли, с воздуха и из-под воды. Так, с авианосца USS Carl Vinson (CVN 70) и наземных аэродромов были подняты истребители F/A-18E/F Super Hornet и F-35C. Первые использовали «умную» бомбу типа Joint Standoff Weapon и ракету Harpoon, а «стелсы» — неназванное «оружие с лазерным наведением».

Затопление фрегата USS Ingraham

Кроме того, противолодочный самолёт P-8A Poseidon отстрелялся по фрегату ракетой Harpoon, тогда как субмарина USS Chicago (SSN 721) выпустила ещё один «Гарпун» и торпеду MK 48 Advanced Capability. С берега по кораблю били морские пехотинцы из новейших установок NMESIS. Итогом столь масштабного обстрела стал «перелом позвоночника» корабля и его дальнейшее затопление.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
F-35C
Harpoon ПКР
Mk.48
P-8 Poseidon
Super Hornet
Проекты
Los Angeles
Nimitz
Oliver Hazard Perry
Авианосец
Военные учения
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