Как американцы свой фрегат топили

Американский флот учится топить вражеские корабли с большого расстояния. Вчера, 25 августа, пресс-служба ВМС США опубликовала видео со зрелищными кадрами учений Large Scale Exercise (LSE) 21, в ходе которых был потоплен списанный фрегат USS Ingraham типа Oliver Hazard Perry.

В рамках учений по кораблю били с земли, с воздуха и из-под воды. Так, с авианосца USS Carl Vinson (CVN 70) и наземных аэродромов были подняты истребители F/A-18E/F Super Hornet и F-35C. Первые использовали «умную» бомбу типа Joint Standoff Weapon и ракету Harpoon, а «стелсы» — неназванное «оружие с лазерным наведением».

Затопление фрегата USS Ingraham

Кроме того, противолодочный самолёт P-8A Poseidon отстрелялся по фрегату ракетой Harpoon, тогда как субмарина USS Chicago (SSN 721) выпустила ещё один «Гарпун» и торпеду MK 48 Advanced Capability. С берега по кораблю били морские пехотинцы из новейших установок NMESIS. Итогом столь масштабного обстрела стал «перелом позвоночника» корабля и его дальнейшее затопление.