В Таджикистане нашли доработанные бронеавтомобили «Тигр»

Источник изображения: Фото: Страница «Повёрнутые на войне» во «ВКонтакте»

В сети появились снимки доработанных бронеавтомобилей «Тигр». На фотографиях, опубликованных в группе «Повернутые на Войне» во «Вконтакте», изображены машины с дополнительной защитой. Согласно подписи, снимки сделаны на территории 201-й российской военной базы в Таджикистане, где нашли необычные автомобили.

На кадрах изображены два бронеавтомобиля семейства «Тигр», предположительно, АМН 233114. Машины отличаются от серийных модификаций дополнительным бронированием. Так, на борта кузова и капот установлены блоки, похожие на части динамической защиты «Контакт-1». Стекла автомобиля дополнительно усилили решетчатыми экранами.

Подробности модернизации не сообщаются. Также неизвестно, являются ли автомобили мелкосерийной техникой или доработкой военнослужащих.

Еще в СССР проводились эксперименты по оснащению легкобронированной техники блоками динамической защиты. Они показали, что детонация блока «Контакт-1» может проломить броню легкой техники.

Семейство многоцелевых автомобилей повышенной проходимости «Тигр» производится на Арзамасском машиностроительном заводе с 2005 года. Машины семейства получили кондиционер, антиблокировочную систему и возможность установки автоматической КПП. Это выгодно отличает «Тигр» от БТР.

Даниил Иринин