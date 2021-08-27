Доля современного вооружения в РВСН составляет 81 процент

Плановое перевооружение воинских частей и соединений РВСН позволило к 1 января 2021 года довести долю современных образцов ракетного вооружения до 81 процента и придать группировке Ракетных войск стратегического назначения новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания. Об этом в четверг, 26 августа в интервью телеканалу "Звезда" на полях Международного военно-технического форума "Армия-2021" сказал начальник штаба - первый заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов.

По его словам, Ракетные войска имеют двухкомпонентную структуру: у них на вооружении стоят ядерные комплексы стационарного и мобильного базирования. "В настоящее время в боевом составе РВСН находятся ракетные комплексы стационарного (шахтного) базирования: "Стилет", "Воевода", "Тополь-М", "Ярс", "Авангард". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", - уточнил генерал.

Он рассказал о структуре Ракетных войск. Туда входят командование и штаб РВСН, ракетные армии и дивизии, учебные заведения (Военная академия РВСН им. Петра Великого, Серпуховской филиал академии, Пермское Суворовское училище, сеть учебных центров). А также 4-й Центральный научно-исследовательский институт, Государственный центральный межвидовой полигон и сеть арсеналов.

Начштаба РВСН отметил, что ежегодно командование Ракетных войск привлекает к форуму "Армия" предприятия промышленности, выполняющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах стратегических ракетчиков. "Представительство ОПК с каждым годом становится все солиднее. По сравнению с 2015 годом, когда мы в первый раз приняли участие в форуме, количество предприятий увеличилось в три раза. В этом году это 30 организаций, которые представят около тысячи высокотехнологичных разработок", - подчеркнул Фазлетдинов.

По его словам, гордостью статической экспозиции форума, несомненно, станут автономная пусковая установка, машина обеспечения боевого дежурства, машина тропосферной связи МС-2. Кроме того, впервые на форуме представлена мобильная азотодобывающая станция СТАД-100. Она добывает кислород и азот из атмосферного воздуха. "Проведенные государственные и межведомственные испытания показали, что этот агрегат выдает медицинский кислород с объемной долей 99,8 процента, что в настоящее время очень актуально в связи известной эпидемической обстановкой в мире", - сказал генерал.

Юрий Гаврилов