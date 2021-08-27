Войти
Российская газета

В Екатеринбурге впервые представлен спецавтомобиль разминирования

105
0
0
Источник изображения: rg.ru

На военно-техническом форуме "Армия-2021", который стартовал сегодня в Екатеринбурге на полигоне Свердловский, впервые представлен специальный автомобиль групп разминирования. В этом году он, напомним, поступил на вооружение инженерных соединений Центрального военного округа.

Машина на базе пикапа УАЗ-2363 предназначена для оперативного обезвреживания взрывчатки на местности, и на объектах инфраструктуры. Она оснащена кузовом-капсулой, в котором установлен специальный контейнер для перевозки средств взрывания, стеллаж для опасного груза, система автоматического пожаротушения, одеяло для локализации взрыва. Транспорт может взять на борт пятерых членов экипажа.

Всего на екатеринбургской площадке покажут больше 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО. Например, впервые широкой публике представят поисково-эвакуационную машину-амфибию "Синяя птица", которая используется для организации встречи возвращающихся на землю космонавтов. Продемонстрируют и исторические образцы.

Между тем

В рамках форума впервые развернут "Партизанскую деревню", где посетители увидят, как был устроен быт подпольных бойцов партизан Великой Отечественной. На площадке выставки развирается и масштабная военно-историческая реконструкция боевых эпизодов Ясско-Кишиневской операции - одной из самых удачных советских операций во время войны, закончившейся победой и освобождением Молдавской ССР.


Екатерина Призова Фото, видео: Татьяна Андреева (Екатеринбург)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
27.02.2020
Первый импортер «Искандеров»
27.06.2019
Минобороны располагает данными о готовящихся в СМИ вбросах против военного руководства РФ
30.12.2014
Оборонные приоритеты Содружества
06.06.2013
Итоги 64-го заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ
11.07.2012
Место встречи выбрано не случайно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:14
  • 132
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 26.08 23:46
  • 9
Израиль в роли арабского лидера
  • 26.08 22:42
  • 4
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э"
  • 26.08 22:23
  • 4
Поставки Aurus и автобусов на водородном топливе могут начаться в 2024 году
  • 26.08 22:22
  • 4
Разработчик сообщил, что БМП "Манул" станет базой для новых комплексов вооружения
  • 26.08 20:32
  • 252
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 26.08 20:22
  • 7
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 26.08 20:11
  • 12
В Польше рассказали о «последнем моменте перед великим регрессом» ВВС России
  • 26.08 19:23
  • 354
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 26.08 18:48
  • 3
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 26.08 18:45
  • 3
Печальное наследие «оптимизаторов»
  • 26.08 17:36
  • 3
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
  • 26.08 17:01
  • 31
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 26.08 13:30
  • 1
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М"
  • 26.08 13:17
  • 23
Крылья для УДК