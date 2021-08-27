Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin продолжит обслуживать самолеты C-130J "Супер Геркулес" ВВС Индии

99
0
0
Самолет C-130J Super Hercules
Самолет C-130J Super Hercules.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 26 августа. Корпорация Lockheed Martin объявила о подписании с командованием ВВС Индии 5-летнего контракта на сумму 328,8 млн. долл., предусматривающего обеспечение всесторонней поддержки парка из 12 самолетов ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес".

Как заявлено, в рамках контракта на последующую поддержку (Follow On Support II – FOS II) специалисты Lockheed Martin обеспечат управление программой, логистическую и инженерную поддержку, необходимые для поддержания боеготовности парка самолетов C-130J ВВС Индии. Подписанный в формате прямой коммерческой продажи контракт рассчитан на пятилетний период и является продолжением предыдущего пятилетнего контракта (FOS I).

Контракт включает опционы на обеспечение поддержки планера C-130J, двигателей, винтов, программного обеспечения и т.д., поставку оборудования подрядчиком (CFE), запасных частей, документации, наземного оборудования, вспомогательного и испытательного оборудования.

В общей сложности восемь сотрудников Lockheed Martin, General Election и Rolls-Royce обеспечат техническую поддержку на месте в течение всего срока действия контракта. Кроме того, в рамках контракта FOS II пять самолетов C-130J "Геркулес" будут проходить 12-летнее обслуживание, начиная с 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, письмо с предложением и принятием предложений о продаже ВВС Индии первых 6 ВТС C-130J-30 "Супер Геркулес" было подписано в феврале 2008 года. Стоимость продажи составила 962,7 млн. долл. Самолеты были поставлены с декабря 2010 по ноябрь 2011 года. В декабре 2013 года стороны заключили соглашение на поставку 6 дополнительных самолетов, контракт на поставку которых был подписан в июле 2014 года. Поставка данных самолетов завершилась в 2017 году. Еще один C-130J-30 был заказан в качестве замены самолета, потерпевшего крушение в марте 2014 года. Он был поставлен в 2019 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
Rolls-Royce
Похожие новости
16.01.2020
Пентагон готовится к масштабным десантным операциям
24.02.2009
Aero India 2009
04.08.2008
Катар подписал контракт на закупку 4 ВТС C-130J-30 "Геркулес"
18.03.2008
Правительство Индии подписало письмо о принятии предложения по закупке 6 ВТС C-130J "Супер Геркулес"
28.12.2007
Обзор рынка современных и перспективных легких военно-транспортных самолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:14
  • 132
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 26.08 23:46
  • 9
Израиль в роли арабского лидера
  • 26.08 22:42
  • 4
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э"
  • 26.08 22:23
  • 4
Поставки Aurus и автобусов на водородном топливе могут начаться в 2024 году
  • 26.08 22:22
  • 4
Разработчик сообщил, что БМП "Манул" станет базой для новых комплексов вооружения
  • 26.08 20:32
  • 252
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 26.08 20:22
  • 7
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 26.08 20:11
  • 12
В Польше рассказали о «последнем моменте перед великим регрессом» ВВС России
  • 26.08 19:23
  • 354
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 26.08 18:48
  • 3
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 26.08 18:45
  • 3
Печальное наследие «оптимизаторов»
  • 26.08 17:36
  • 3
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
  • 26.08 17:01
  • 31
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 26.08 13:30
  • 1
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М"
  • 26.08 13:17
  • 23
Крылья для УДК