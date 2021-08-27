Lockheed Martin продолжит обслуживать самолеты C-130J "Супер Геркулес" ВВС Индии

ЦАМТО, 26 августа. Корпорация Lockheed Martin объявила о подписании с командованием ВВС Индии 5-летнего контракта на сумму 328,8 млн. долл., предусматривающего обеспечение всесторонней поддержки парка из 12 самолетов ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес".

Как заявлено, в рамках контракта на последующую поддержку (Follow On Support II – FOS II) специалисты Lockheed Martin обеспечат управление программой, логистическую и инженерную поддержку, необходимые для поддержания боеготовности парка самолетов C-130J ВВС Индии. Подписанный в формате прямой коммерческой продажи контракт рассчитан на пятилетний период и является продолжением предыдущего пятилетнего контракта (FOS I).

Контракт включает опционы на обеспечение поддержки планера C-130J, двигателей, винтов, программного обеспечения и т.д., поставку оборудования подрядчиком (CFE), запасных частей, документации, наземного оборудования, вспомогательного и испытательного оборудования.

В общей сложности восемь сотрудников Lockheed Martin, General Election и Rolls-Royce обеспечат техническую поддержку на месте в течение всего срока действия контракта. Кроме того, в рамках контракта FOS II пять самолетов C-130J "Геркулес" будут проходить 12-летнее обслуживание, начиная с 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, письмо с предложением и принятием предложений о продаже ВВС Индии первых 6 ВТС C-130J-30 "Супер Геркулес" было подписано в феврале 2008 года. Стоимость продажи составила 962,7 млн. долл. Самолеты были поставлены с декабря 2010 по ноябрь 2011 года. В декабре 2013 года стороны заключили соглашение на поставку 6 дополнительных самолетов, контракт на поставку которых был подписан в июле 2014 года. Поставка данных самолетов завершилась в 2017 году. Еще один C-130J-30 был заказан в качестве замены самолета, потерпевшего крушение в марте 2014 года. Он был поставлен в 2019 году.