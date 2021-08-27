Самолет итальянских ВВС попал под обстрел в аэропорту Кабула

Самолет военно-воздушных сил Италии, участвующий в эвакуации граждан из Афганистана, попал под обстрел в аэропорту Кабула. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает итальянская газета La Stampa.

Утверждается, что стрельба по транспортному самолету C-130J была осуществлена сразу после его взлета. Обстрел, по предварительным данным, велся из тяжелого автоматического орудия с позиций, которые находились за пределами территории аэропорта или на соседней возвышенности.

На борту в момент происшествия находились журналисты и 98 гражданских лиц. Предварительно, никто не пострадал. Как отмечается, женщина-пилот, офицер ВВС Италии смогла быстро выполнить экстренный маневр, уводящий C-130J от обстрела.

При этом телеканал Rai News 24 со ссылкой на источники в спецслужбах республики сообщил, что выстрелы не были направлены против итальянского военного самолета.

Воздушное судно уже село в Кувейте, оттуда его пассажиров новый борт перевезет в Италию.

Обстановка в кабульском аэропорту остается нестабильной. Периодически поступают сообщения о стрельбе, раненых и других происшествиях.

Ранее в этот день замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что в аэропорту Кабула в скором времени может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

Также в четверг США рекомендовали американцам и носителям грин-карт проходить в кабульский аэропорт через специальные пункты сбора, а не пытаться попасть в него напрямую.

25 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил намерение Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Соединенные Штаты вывезли 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа США отдадут приоритет вывозу своих военнослужащих и военного оборудования.

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) обязал Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.